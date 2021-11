RW Ahlen: Leistungsträger für zwei Spiele gesperrt

50

Bayer Leverkusen Warum der VfL Bochum ein gerngesehener Gast ist

Am zwölften Bundesliga-Spieltag gastiert der VfL Bochum bei Bayer 04 Leverkusen. In der BayArena gab es in der Vergangenheit nur selten etwas Zählbares für die Blau-Weißen.