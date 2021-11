Das 1:3 bei Preußen Münster war für Rot-Weiß Oberhausen ein Rückschlag in der Regionalliga. Gegen Schalke 04 II erwartet RWO-Trainer Mike Terranova eine Reaktion.

Am Samstag zog Rot-Weiß Oberhausen im Spitzenspiel bei Preußen Münster mit 1:3 den Kürzeren und verpasste es, den Gegner tabellarisch zu überholen. Durch die Niederlage beträgt der Abstand auf den Spitzenreiter Rot-Weiss Essen bereits acht Punkte.

Das ist natürlich auch eine Frage der Qualität. Wir mussten neidlos anerkennen, dass es Münster nach dem Seitenwechsel souverän gemacht hat. Sie haben viele Spieler mit Drittliga-Format in ihren Reihen. Man kann gegen so eine Mannschaft verlieren. In solchen Partien braucht man Matchglück – das hatten wir leider nicht. Mike Terranova über die Pleite in Münster.

Trotzdem sah Trainer Mike Terranova im Preußenstadion auch positive Ansätze seiner Mannschaft: "Wir hatten nach unserem Anschlusstreffer zum 1:2 das Gefühl, dass wir die Partie drehen können und waren gut im Spiel. Leider haben wir in beiden Halbzeiten einen schlechten Start erwischt und jeweils mit dem ersten Angriff ein Gegentor kassiert. Das ist natürlich auch eine Frage der Qualität. Wir mussten neidlos anerkennen, dass es Münster nach dem Seitenwechsel souverän gemacht hat. Sie haben viele Spieler mit Drittliga-Format in ihren Reihen. Man kann gegen so eine Mannschaft verlieren. In solchen Partien braucht man Matchglück – das hatten wir leider nicht."

Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen natürlich in der Tabelle nach oben klettern. Aber: Von ganz oben zu träumen, wäre Schwachsinn. Dafür sind wir aktuell zu weit weg. Mike Terranova

Von den vergangenen acht Liga-Partien konnten die Kleeblätter nur zwei für sich entscheiden. Der RWO-Coach sagt im Hinblick auf die nächsten Wochen: "Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen natürlich in der Tabelle nach oben klettern. Aber: Von ganz oben zu träumen, wäre Schwachsinn. Dafür sind wir aktuell zu weit weg. Wir müssen die Mannschaft weiterentwickeln und aus unseren Fehlern lernen. Wichtig wird sein, dass wir in den kommenden Partien konstant über 90 Minuten unsere Leistung abrufen. Dann werden wir auch die Punkte holen", erklärte das Oberhausener Urgestein.

Am Samstag (14 Uhr) trifft der Regionalligist im heimischen Stadion Niederrhein auf die U23 des FC Schalke 04 und möchte zurück auf die Siegerstraße finden. Die Gäste konnten am vergangenen Spieltag mit Verstärkungen aus dem Profikader 2:1 gegen den SV Lippstadt gewinnen, stecken aber im Abstiegskampf fest. Terranova hofft auf ein Erfolgserlebnis: "Wir wollen eine Reaktion zeigen und den Dreier holen. Dafür benötigen wir eine konzentrierte Leistung. Das bedeutet: Wir müssen unser eigenes Tor mit aller Macht verteidigen und in der Offensive klare Chancen erzwingen. Ich freue mich auf das Heimspiel."