Fortuna Köln: Boss ist zufrieden - kein Trainingslager geplant

Fortuna Köln konnte am Wochenende zusehen, was die Konkurrenz macht. Am Samstag ist die Fortuna dann wieder im Einsatz.

32 Punkte aus 15 Spielen: Der Präsident des SC Fortuna Köln, Hanns-Jörg Westendorf, ist zufrieden. Die Kölner Südstädter sind in der Regionalliga oben dran und kämpfen um den Aufstieg.

RevierSport hat zum Wochenbeginn mit dem 56-jährigen Westendorf gesprochen - über...

... die aktuelle sportliche Lage: "Wir sind sehr zufrieden. Die Siege in Oberhausen und zuletzt in Wiedenbrück waren sehr wichtig. Ich denke, dass es am Ende ausschlaggebend sein könnte, wer die wichtigen Auswärtsspiele gewinnt. Und da sind wir gut dabei. Jetzt folgt das Spiel in Aachen. Wir wollen auch bei der angeschlagenen Alemannia siegreich sein."

... die Spitzengruppe: "Essen und Münster sind sehr konstant. Wuppertal mischt auch mit und überrascht mich sehr. Oberhausen würde ich auch noch nicht abschreiben. Die Liga ist spannend und das wird bis zum Schluss so bleiben. Wir freuen uns, dass wir oben dabei sind."

... die Corona-Situation: "Ich war zuletzt auf einer Karnevals-Veranstaltung, die war gut vorbereitet. Natürlich macht man sich in diesen Zeiten Sorgen. Aber das Leben muss auch weiter gehen. Gerade in Köln kann man den Leuten es nicht verdenken, wenn sie an Karneval feiern wollen. Das gehört zum Kölner Leben dazu. Ich will auch mein Leben zurück, aber ich weiß auch, dass wir große Verantwortung tragen. Ich hoffe, dass wir die Saison zu Ende spielen können - mit Zuschauern."

... ein Winter-Trainingslager: "Wir haben zwei sehr gute Trainingsplätze und benötigen keine Rasenplätze im warmen Süden. Wir werden wahrscheinlich das Derby gegen die U21 des 1. FC Köln Mitte Januar austragen und da hat sich sowieso ein Trainingslager für uns erledigt. Wir werden uns in Köln auf die Rückrunde vorbereiten."