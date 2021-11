Live: RWE stellt den zukünftigen Stadion-Namen vor

Rot-Weiss Essen stellt am heutigen Montag den zukünftigen Namen des Stadions der Essener vor. Wir berichten live.

13:28 Uhr: Alle Fotografen bekommen nun die Chance, Fotos mit den drei Protagonisten zu machen.

13:27 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13:24 Uhr: Es ist ein Modell, welches ligenunabhängig ist.

13:21 Uhr: Uhlig spricht von einem realistischen, aber ambitionierten Ziel: "Wir wollen eine Erfolgsgeschichte schreiben."

13:19 Uhr: Uhlig: "Unser flammender Appell: Wir gehen in Vorleistung, ins Risiko und glauben, dass wir es ganz klar hinbekommen. Wir wollen uns mit dem Stadionnamen auch wirtschaftlich nach vorne bringen - aber ohne eine kommerzielle Lösung zu finden. Alle Rot-Weissen sollen sagen können: Wir haben dem modernen Fußball ein Schnippchen geschlagen."

13:17 Uhr: Auch vor dem Logen/VIP-Eingang wird der Name: Stadion an der Hafenstraße zu sehen sein.

13:15 Uhr: Die Unterstützer sollen ihren Namen im Stadion sehen können. "Jeder kann sagen: Das ist auch mein Stadion", erklärte Uhlig.

13:12 Uhr: RWE hat das Namensrecht selbst erworben. So schafft der Verein ein eigenes Erlösmodell, bei dem alle Fans, Mitglieder, Partner und Freunde des Vereins gleichberechtigt einen Anteil zum Erfolg beitragen können. Finanziert wird die Umbenennung mit einer Fundraising-Aktion , an der sich Jeder beteiligen kann. Unterstützer können sich entscheiden, ob sie einen Beitrag von 19,07 Euro für fünf Jahre jeweils halbjährlich oder 190,70 Euro einmalig entrichten und so Stadionpate werden können.

13:10 Uhr: Benannt nach der Straße, an der das Stadion gelegen und der Verein seit über einhundert Jahren angesiedelt ist, wählt RWE eine Bezeichnung, die die lange Tradition des Standorts widerspiegelt.

13:07 Uhr: Das Herzstück der Aktion ist: Es werden 10.000 Stadion-Patenschaften angeboten. Alle Stadionpaten werden auf zwei großflächigen LED-Tafel, die außen am Stadion neben dem neuen Stadionnamen angebracht werden, visueller Teil des Projekts.

13:05 Uhr: Der Verein Rot-Weiss Essen hat sich die Rechte für fünf Jahre gesichert. "Damit können sich alle Rot-Weissen absolut anfreunden", erklärt Uhlig.

13:03 Uhr: Es ist offiziell! Das Stadion wird ab dem 1.1.2022 Stadion an der Hafenstraße heißen!

13:02 Uhr: Gleich wird die Katze aus dem Sack gelassen. Der Name soll viel mit dem Standort Hafenstraße zu tun haben.

13:01 Uhr: Uhlig: "Eine Idee, die ganz besonders zu diesem Standort passt. Eine echte Essener Lösung."

12:59 Uhr: Dirk Miklikowski, Geschäftsführer der GVE, spricht vor den Pressevertretern: "Wir haben hier vor zehn Jahren ein wundervolles Stadion gebaut. Es ist rundum eine gelungene Arena für Essen. Wir haben gespürt, dass man einer neuen Lösung nicht im Wege stehen möchte. Marcus Uhlig und ich haben bereits früh in diesem Jahr über dieses Thema gesprochen. Es ist eine Win-Win-Situation für die GVE, den Verein und die Stadt. Ich möchte Herrn Uhlig für die konstruktiven Gespräche danken."

12:55 Uhr: Thomas Kufen verrät den Namen noch nicht, aber zeigt sich begeistert: "Ich war sofort Feuer und Flamme. Es ist genau das richtige Signal, eine Essener Lösung und einen neuen Namen zu finden. Wir haben gesehen, wie groß hier die Begeisterung für Fußball ist. Dahinter steckt ein Marketingkonzept, welches Marcus Uhlig gleich vorstellen wird."

12:52 Uhr: "Es wird eine echte Essener Lösung. Darüber wollen wir heute sprechen. Gleich lassen wir die Katze aus dem Sack", kündigt der Vorstandsboss an.

12:50 Uhr: Oberbürgermeister Kufen ist eingetroffen. Es geht los. Uhlig ergreift das Wort.

12:41 Uhr: Der Raum füllt sich. Es sind einige Pressevertreter da.

12:33 Uhr: RWE-Boss Marcus Uhlig ist bereits vor Ort. In knapp zehn Minuten soll es losgehen.

10:26 Uhr: Um 12.45 Uhr wird die Pressekonferenz beginnen. Wir berichten live.

10:25 Uhr: Neben Uhlig wird auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen vor Ort sein, zudem Dirk Miklikowski, Geschäftsführer des Stadionbetreibers GVE.

10:24 Uhr: Der zukünftige Name der Spielstätte von Rot-Weiss Essen wird heute veröffentlicht. Bereits am Samstag sagte RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig im Rahmen des Heimspiels gegen die SF Lotte. "Wir sind total freudig angespannt. Wir lassen nächste Woche die Katze aus dem Sack. Man soll sich nicht selbst loben, aber ich glaube, dass wir da eine super Lösung gefunden haben und das sie sehr gut ankommen wird. Am Montag wird die Presse informiert, am Dienstag veranstalten wir einen Fanabend für 100 Personen und am Mittwoch stellen wir das alles noch einmal unseren Sponsoren vor."