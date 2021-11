Mit einem 2:1 (0:0) gegen den SV Lippstadt konnte die U23 des S04 die Abstiegsränge verlassen. Sechs Profis kamen dabei zum Einsatz. Wir sprachen nach dem Spiel mit S04-Trainer Torsten Fröhling darüber.

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Samstagmittag in der Regionalliga West den SV Lippstadt vor 200 Zuschauern im Parkstadion letztlich verdient mit 2:1 (0:0) geschlagen und damit die Abstiegsplätze verlassen.

Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ging der erste Sieg nach acht Spielen ohne Dreier für das Team von Trainer Torsten Fröhling in Ordnung.

Auch, weil die erste Mannschaft ein spielfreies Wochenende hatte, konnte Fröhling dabei auf den Einsatz von gleich sechs Profis setzen. Es war letztendlich eine Win-Win-Situation. Die Profis konnten Spielpraxis sammeln, die U23 des S04 seine Durststrecke beenden.

Es sind schon eine Menge Steine vom Herzen gefallen. Das ist doch klar. Wir wollten unbedingt diesen Sieg Torsten Fröhling

Wir sprachen deshalb nach dem Spiel mit dem S04-Trainer über die besondere Situation. „Es sind schon eine Menge Steine vom Herzen gefallen. Das ist doch klar. Wir wollten unbedingt diesen Sieg“, atmete Fröhling nach dem Abpfiff zunächst tief durch. „Wir brauchen auch Siege. Wir brauchen auch ein gewisses Selbstvertrauen, um die nächsten Spiele anzugehen“, sagte der Fußballlehrer. „Es war ein dreckiger Sieg, aber den haben wir auch mal gebraucht.“

Natürlich war auch der Einsatz von sechs Profis in der Startelf der Regionalligamannschaft ein Thema. „Im Endeffekt sind es ja fast alles unsere Jungs“, relativierte Fröhling. Und damit hat er Recht. Denn sowohl Timo Becker und Kerim Calhanoglu, als auch Florian Flick und Henning Matriciani hatten zuvor die Knappenschmiede durchlaufen und kommen in der 2. Liga derzeit kaum zum Einsatz. „Es sind Jungprofis, die auch mal spielen müssen, aber die natürlich nicht eingespielt sind, mit der ganzen Mannschaft. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die natürlich auch einen immensen Druck haben.“

S04 U23: Wienand – Becker, Matriciani, Hanraths, Calhanoglu (90. Scheller) - Flick, Müller - Rzatkowski (84. Aramburu) - Krasniqi (57. Weschenfelder), Berisha (84. Balouk) - Pieringer Wienand – Becker, Matriciani, Hanraths, Calhanoglu (90. Scheller) - Flick, Müller - Rzatkowski (84. Aramburu) - Krasniqi (57. Weschenfelder), Berisha (84. Balouk) - Pieringer SV Lippstadt:Balkenhoff - Steringer, Lübbers, Halbauer, Woitzyk - Heiserholt (76. Ito), Schlüsselburg, Matter (64. Mika), Karimani - Maier (76. Henneke) - Maiella (64. Altun) Schiedsrichter: Marcel Benkhoff Tore: 1:0 Berisha (60.), 1:1 Karimani (79.), 2:1 Aramburu (84.) Gelbe Karten: Hanraths, Pieringer– Lübbers, Schlüsselburg Zuschauer: 200

Zwei, auf die sich ein besonderer Fokus richtete, waren der 22-Jährige Marvin Pieringer, der zuletzt bei der 2:4-Niederlage des S04 gegen Darmstadt 98 sein ersten Zweitligator für die Königsblauen erzielte, und der erfahrene Marc Rzatkowski. Beider performten unterschiedlich. Pieringer fand lange keine Bindung zum Spiel und wirkte in einigen Szenen unglücklich. In der 66. Minute hätte er mit einem Kopfball völlig freistehend vor dem Tor mit dem 2:0 alles klar machen können, setzte den Ball aber über den Kasten. Auch ihn meinte Fröhling, als er sagte: „Das sind Jungprofis und deswegen muss die Einstellung stimmen und sie müssen sich das erarbeiten. Und dann sieht man ja, wie schwer das in der Regionalliga ist und dass noch nicht alles gelingt.“

Rzatkowski überzeugt

Marc Rzatkowski bekam dagegen ein Sonderlob. Mit einem klugen Pass leitete er nach einer Stunde die Vorlage zum 1:0 durch Diamant Berisha gab und fiel auch sonst durch kluge Entscheidungen auf dem Platz positiv auf: „Marc hat auch schon in der letzten Woche in Bonn gut gespielt. Er steigert sich immer weiter rein. Er hatte ja vorher wenig gespielt. Er ist seit einigen Wochen im Mannschaftstraining und hat schon mehrere Spiele gemacht. Man merkt, dass die Qualität da ist“, sagte Fröhling über den Mittelfeldmann. Seine Prognose: „Wenn die Entwicklung so weiter geht, wird er oben noch helfen können.“

Zunächst einmal haben sie der U23 geholfen, die Negativserie zu durchbrechen und mit nun 16 Punkten die Abstiegsplätze zu verlassen. Am kommenden Samstag geht es für die U23 des S04 mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen weiter.