RWE: Uhlig über Stadionnamen, Türkei und Pyro-Problem

Bei Rot-Weiss Essen stehen aktuell einige Themen auf der Agenda. Bei "Staige.TV" hat sich RWE-Boss Marcus Uhlig vor dem Lotte-Spiel zu einigen Punkten geäußert.

Marcus Uhlig, Vorstandschef von Rot-Weiss Essen, bei "Staige.TV" über...

... die Namensrechte am Stadion Essen: "Wir sind total freudig angespannt. Wir lassen nächste Woche die Katze aus dem Sack. Man soll sich nicht selbst loben, aber ich glaube, dass wir da eine super Lösung gefunden haben und das sie sehr gut ankommen wird. Am Montag wird die Presse informiert, am Dienstag veranstalten wir einen Fanabend für 100 Personen und am Mittwoch stellen wir das alles noch einmal unseren Sponsoren vor."

... Geldstrafen durch Pyrotechnik wie in Münster und Gladbach: "Was soll ich dazu noch sagen? Das ist maximal überflüssig. Egal, wie man zu dem Thema steht. Es ist verboten! Und wir wissen, welche Konsequenzen das nach sich zieht. So sehr ich mich über den Sieg gefreut habe, so sehr habe ich mich auch darüber geärgert. Wir bekommen dieses Thema einfach nicht in den Griff. Da kommen wir auch mit Argumenten nicht mehr weiter. Wir machen uns beim Verband, beim Sportgericht nicht beliebter durch solche Geschichten. Ich habe keine Lust, Dauergast da zu werden. Wir wissen aus unserer Historie, was das schon für Strafen nach sich gezogen hat. Am besten wir lassen den Scheiß! Denn es ist schlichtweg verboten."

... das geplante Winter-Trainingslager in Belek/Türkei: "Wir bereiten in der Tat ein Trainingslager vor. Wir werden aller Voraussicht nach im Januar für ein paar Tage wegfliegen. Es wird aller Voraussicht nach die Türkei und Belek sein. Wir wollen auch eine Fan- und Sponsorenreise anbieten. Wir kennen natürlich auch die Warnung des Auswärtigen Amtes. Aber auch andere Mannschaften fliegen dorthin. Es sind hunderte Mannschaften dort. So ein Trainingslager hat nichts mit einer Lustreise, mit einem Urlaub zu tun. Es spielen natürlich auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Ein Türkei-Trainingslager ist günstiger als ein Camp in Spanien und keinen Deut schlechter von den Bedingungen her. Ich hoffe, dass wir da zum Ende nächster Woche nähere Informationen herausgeben können."