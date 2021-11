KFC Uerdingen: Zukunft von Dmitry Voronov weiter ungeklärt

Die Zukunft von Ex-Trainer Dmitry Voronov beim KFC Uerdingen ist weiter ungeklärt. Cheftrainer Alexander Voigt macht seinem Vorgänger aber Hoffnung.

In dieser Woche, die auch schon fast wieder abgelaufen ist, sollte eigentlich beim KFC Uerdingen über die Zukunft des freigestellten Trainers Dmitry Voronov entschieden werden. Doch eine finale Entscheidung steht noch aus.

"Wir werden sprechen und schauen, wie es weitergeht. Dmitry muss auch für sich entschieden, was er will. Wir sind da für alles offen und sehr interessiert, ihn weiter im Verein zu halten. Er kommt aus dem Jugendbereich, er könnte dorthin zurückkehren. Aber vielleicht würde der neue Trainer ihn auch gerne in seinem Team haben. Alles ist aktuell möglich. Er hat auf jeden Fall in einer sehr schwierigen Situation eine gute Arbeit für den KFC Uerdingen geleistet und ist ein Teil unseres Neuaufbaus", sagte KFC-Boss Damien Raths kurz nach Voronovs Freistellung gegenüber RevierSport.

Mittlerweile ist der neue Trainer in Alexander Voigt bekannt. Ob dieser seinen Vorgänger mit in sein Team aufnehmen wird, ist noch offen. "Das ist durchaus eine Überlegung. Aber da muss ich noch einige Dinge abklopfen", erklärt der 43-jährige KFC-Chefcoach am Freitag gegenüber RS.

Der 36-jährige Voronov, der den KFC am Saisonbeginn übernahm und insgesamt in 16 Pflichtspielen verantwortlich war, arbeitet seit Oktober 2018 für die Krefelder. Im Nachwuchsbereich hatte er schon die Rollen des Chefscouts, Cheftrainers und U17-Trainers inne. Bleibt abzuwarten, ob ihm beim KFC die neue Rolle des Co-Trainers angeboten wird.