RWE: SF-Bilanz - gegen Lotte winkt der vierte Sieg in Folge

Zum nächsten Heimspiel trifft Rot-Weiss Essen auf die SF Lotte. Die bisherige Bilanz ist vor dem Regionalliga-Duell am Samstag (14 Uhr) fast ausgeglichen.

Während die Profiligen in die Länderspielpause gehen, steht in der Regionalliga West der 16. Spieltag an. Spitzenreiter Rot-Weiss Essen empfängt die Sportfreunde Lotte. Es ist das 18. Aufeinandertreffen der beiden Vereine, alle fanden in der Regionalliga statt.

Mit einem Sieg an der Hafenstraße könnten die Gäste dabei die Bilanz komplett ausgleichen. Derzeit stehen in allen direkten Duellen fünf Siege der Sportfreunde jeweils sechs Unentschieden und Siege für RWE gegenüber.

Beide Mannschaften erzielten in den direkten Duellen zwei Auswärtssiege, auf eigenem Platz sicherten sich die Essener einen Dreier mehr. Für die Hausherren ist der vierte Sieg gegen Lotte in Folge möglich, die letzten drei Spiele entschied Rot-Weiss mit 11:3 Toren für sich. Im letzten Vergleich genügten den beiden Mannschaften 57 Minuten für sieben Tore, RWE behielt beim Schützenfest mit 5:2 die Oberhand.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf ist die Rollenverteilung klar. Während Spitzenreiter RWE seit August in Pflichtspielen ungeschlagen und somit klarer Favorit ist, entschied Lotte nur zwei der letzten zwölf Spiele gegen Aachen und Ahlen für sich (bei zehn Niederlagen) und liegt auf Abstiegsplatz 17. Gerade auswärts waren die Sportfreunde bisher stets ein gern gesehener Gast und holten bei nur zwei erzielten Treffern noch keinen Zähler.

Alle Vorzeichen sprechen deutlich für die Essener, die Gäste werden allerdings ein anderes Auftreten an den Tag legen und den Negativserien gegen RWE und in der Fremde ein Ende setzen wollen.