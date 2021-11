Preußen Münster: Nächster Sieg! Nur drei Punkte hinter RWE

Es bleibt weiter sehr spannend in der Regionalliga West. Am Freitagabend siegten alle drei Top-Teams der Liga. Darunter auch der SC Preußen Münster.

Alle drei Top-Teams der Regionalliga West, Rot-Weiss Essen, Preußen Münster und Wuppertaler SV waren am Freitagabend im Einsatz und eröffneten den 15. Spieltag. Und: Das Trio gab sich keine Blöße.

RWE siegte bei der U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:1 und der Wuppertaler SV war beim 1. FC Köln II mit 3:0 erfolgreich.

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Thiel (83. Borgmann), Ziegele, Klann - Pulido (68. Holtby), Remberg, Hoffmeier, Teklab - Wegkamp (73. Dahlke), Deters. Schulze Niehues - Schauerte, Thiel (83. Borgmann), Ziegele, Klann - Pulido (68. Holtby), Remberg, Hoffmeier, Teklab - Wegkamp (73. Dahlke), Deters. SV Lippstadt: Balkenhoff - Halbauer, Lübbers, Henneke (73. Steinfeldt), Heiserholt - Karimani, Evers, Altun, Matter (73. Vogler) - Maiella (73. Maier), Mika. Schiedsrichter: Tobias Severins. Tore: 1:0 Schauerte (15.), 2:0 Ziegele (20.), 3:0 Deters (66.), 3:1 Karimani (71.). Gelbe Karten: Ziegele -. Zuschauer: 4632.

Eine ähnlich starke und souveräne Leistung zeigte auch der SC Preußen Münster im Heimspiel gegen den SV Lippstadt. Mit 3:1 siegten die "Adlerträger" vor 4632 Zuschauern und festigten Rang zwei in der Tabelle. Münster liegt mit 31 Punkten hinter Rot-Weiss Essen (34) und vor dem WSV. Fortuna Köln (29) könnte am Samstag mit einem Sieg beim SC Wiedenbrück die Münsteraner vom Vize-Rang verdrängen.

Gegen den SV Lippstadt war der SCP die klare bessere Mannschaft und ließ in keiner Phase des Spiels etwas anbrennen. Das Team von Sascha Hildmann wurde von den Fans an der Hammer Straße nach vorne gepeitscht und hätte durchaus mehr Tore als die drei von Julian Schauerte (15.), Robin Ziegele (20.) und 3:0 Thorben Deters (66.) erzielen können. Aber das wird den Preußen egal sein. Am kommenden Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt Münster dann Rot-Weiß Oberhausen zum Traditionsduell an der Hammer Straße.