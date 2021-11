RWO: So ergeht es den Sommer-Abgängen der Kleeblätter

14 Spieler haben Rot-Weiß Oberhausen im vergangenen Sommer verlassen. Zwei Akteure haben ihre Karriere beendet. Wir haben nachgeschaut, wie es den zwölf Spielern ergeht.

Bastian Müller und Alexander Scheelen haben im vergangenen Sommer ihre Karrieren beendet. Aber auch sie gehören natürlich offiziell zu den 14 Sommer-Abgängen des SC Rot-Weiß Oberhausen.

Zwei Spieler, nämlich Vincent-Louis Stenzel und Nedim Pepic haben keinen neuen Arbeitgeber gefunden. RevierSport hat die weiteren zehn RWO-Abgänge bei ihren neuen Klubs unter die Lupe genommen. Ein Überblick:

Shun Terada (KFC Uerdingen): Der Stürmer verließ RWO im Sommer mit dem Ziel, Profi in seiner japanischen Heimat zu werden. Doch dieses Vorhaben konnte er nicht realisieren und kehrte nach Deutschland zurück. Seit wenigen Wochen steht er beim KFC Uerdingen unter Vertrag - seine bisherige Ausbeute: Zwei Einsätze über insgesamt 112 Spielminuten und kein Tor.

Mark Depta (Bonner SC): Ähnlich wie Terada heuerte auch Der Torwart während der Spielzeit bei einem neuen Klub, dem Bonner SC, an. In der Regionalliga kam Depta für den BSC noch nicht zum Einsatz. Jedoch durfte er einmal im Mittelrheinpokal ran und avancierte beim schmeichelhaften Weiterkommen gegen den FC Pesch (7:6 n. E.) zum Matchwinner im Elfmeterschießen.

Kofi Twumasi (VfB Homberg): Der nächste ehemalige RWO-Spieler, der während der Saison fündig wurde. Er spielt seit Ende August beim VfB Homberg. Für die Duisburger kam der Defensivspieler bislang zu acht Ligaeinsätzen (kein Tor, keine Vorlage).

Raphael Steinmetz (Schwarz-Weiß Alstaden): Er beendet seine Profikarriere und schloss sich seinem Heimatklub Schwarz-Weiß Alstaden an. In der Bezirksliga macht der Stürmer oft den Unterschied und führt die Torjäger- sowie Scorerliste mit 18 Treffern und elf Vorlagen an - und das alles in gerade einmal zehn Einsätzen.

Leander Goralski (Bonner SC): Der Innenverteidiger wechselte zum BSC und ist in der ehemaligen Bundeshauptstadt ein Führungsspieler. Er kommt in zwölf Einsätzen auf eine Spielzeit von 999 Minuten. Auf einen Treffer oder eine Vorlage für seinen neuen Klub muss er noch warten.

Jan Wellers (VfB Homberg): Der Wechsel nach Homberg tat dem 21-Jährigen gut. Er erhält sehr viel Spielzeit, das war schließlich auch sein Ziel. Wellers bestritt 14 Begegnungen über insgesamt 1172 Einsatzminuten für den VfB und ist auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt. Eine Vorlage konnte er zum Homberger Torerfolg auch beisteuern.

Dominik Reinert (TSV Meebusch): Nach sieben Jahren verließ der Mittelfeldspieler RWO im letzten Sommer. Beim TSV Meerbusch gehört er in der Oberliga Niederrhein zu den besten Akteuren auf seiner Position. Reinerts Bilanz: Zehn Spiele, drei Tore, drei Vorlagen

Furkan Cakmak (FSV Duisburg): Auch für den Youngster ging es eine Liga tiefer. Der 20-Jährige erhält beim FSV Duisburg die nötige Spielpraxis. Seine Bilanz: Acht Spiele, ein Tor, eine Vorlage.

Pablo Overfeld (TV Jahn Hiesfeld): Der Innenverteidiger ist beim Dinslakener Oberligisten eine feste Größe. Er absolvierte zehn Begegnungen über insgesamt 893 Spielminuten.

Jan Bachmann (SV Schermbeck): Auch der Linksverteidiger ist beim Oberligisten aus Schermbeck Stammkraft. Neun Partien über die volle Distanz - 810 Minuten insgesamt - stehen beim 20-Jährigen zu Buche.