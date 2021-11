RL: Münster verändert gegen Lippstadt - drei Topteams spielen Freitag

Am Freitag trifft der SC Preußen Münster zuhause ab 19:30 Uhr auf den SV Lippstadt. So sieht es vor dem Spiel beim SCP aus.

Drei der Aufstiegsanwärter in der Regionalliga West müssen bereits am Freitag ran. Rot-Weiss Essen spielt bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Der Wuppertaler SV tritt bei der U21 des 1. FC Köln an. Und Preußen Münster spielt zuhause gegen den SV Lippstadt.

Drei der vier letzten Partien gewann der SCP, in der Tabelle liegt Spitzenreiter RWE nur drei Punkte und vier Tore vor den Preußen. Gegen Lippstadt will die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann nun nachlegen, um den Druck hochzuhalten.

Vor den 90 Minuten betont der Coach mit Blick auf sein Personal: "Alex Langlitz (Schulterblessur, Anmerkung der Redaktion) ist für morgen noch raus, er muss aber zum Glück nicht operiert werden und ist auf einem guten Weg. Luke Hemmerich ist noch krank. Marcel Hoffmeier wird wieder reinrutschen, er hat seine Adduktoren-Probleme, wenn im Abschlusstraining nichts mehr passiert, überstanden."

Zusatz von Hildmann: "Wir haben einen kleinen Kader, aber mit hoher Qualität. Das haben die Jungs gegen Schalke gezeigt. Am Freitag werden wir die Mannschaft wieder verändern, da müssen sich Jungs zurücknehmen. Am Ende zählt das Ergebnis und Preußen Münster."

Wichtig für den Trainer. Seine Mannschaft kann ausgeruht in die Partie gehen, nachdem es zuvor zahlreiche Englische Wochen gegeben hat. "Jetzt hatten alle Jungs eine Woche Pause und sind regeneriert."