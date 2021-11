Pokal: Wegberg entgeht Mega-Blamage knapp, Fortuna Köln locker

Der FC Wegberg-Beeck ist hauchdünn an einer Mega-Blamage im Mittelrheinpokal vorbeigeschrammt. RWE-Verfolger Fortuna Köln gab sich dagegen keine Blöße.

Das war ganz schön knapp: Regionalligist FC Wegberg-Beeck ist am Mittwochabend nur hauchdünn einer großen Blamage in der ersten Runde des Mittelrheinpokals entgangen. Beim FC Union Schafhausen gewann die Mannschaft von Mark Zeh erst im Elfmeterschießen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Schafhausen profitiert von Torwart-Fehler

Vor über 800 Zuschauern im Duell der beiden klassenhöchsten Vereine aus dem Kreis Heinsberg ging der Landesligist nach zehn Minuten durch Phillip Grüttner überraschend in Führung. Vorangegangen war ein kapitaler Fehler von Wegberg-Keeper Tiago Estevao. Schafhausen versteckte sich nicht und stellte den Favoriten auch in der Folge immer mal wieder vor Probleme. Dennoch erarbeiteten sich die Beecker im weiteren Verlauf ein deutliches Chancenplus, scheiterten aber immer wieder an sich selbst oder dem starken Torhüter der Gastgeber. In der 33. Minute gelang Jan Bach allerdings der Ausgleich für die Gäste.

Dennoch schaffte es der Regionalligist nicht, im zweiten Abschnitt für klare Verhältnisse zu sorgen. So ging es in die Verlängerung, durch die sich Schafhausen von Krämpfen geplagt mühte - und das auch noch in den letzten Minuten in Unterzahl, nachdem es in der 113. Minute Gelb-Rot für einen Spieler der Hausherren gab. Im Elfmeterschießen behielt Wegberg allerdings die Nerven und traf alle fünf Schüsse, Schafhausen setzte einen Versuch an die Latte.

Fortuna Köln sorgt schnell für klare Verhältnisse

Mühelos die nächste Runde erreicht hat dagegen Fortuna Köln. Der Tabellenzweite der Regionalliga, der seit über zwei Monaten kein Spiel mehr verloren hat, setzte sich beim FC Hennef - immerhin Tabellenzweiter der Mittelrheinliga - locker mit 4:1 durch. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie entschieden: Leon Demaj (9., 28.), Stipe Batarilo (12.) und Mike Owusu (23.) hatten für ganz klare Verhältnisse gesorgt. Die Südstädter schalteten in der Folge einen Gang zurück, für Hennef reichte es aber nur noch zum 1:4-Treffer durch Celal Kanli in der 74. Minute.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Bonner SC blamiert. Die Rheinlöwen verloren bei Mittelrheinligist FC Pesch im Elfmeterschießen.