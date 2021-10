RWO-Wahnsinn: Keeper trifft in Düsseldorf in Minute 94!

Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiß Oberhausen komplettierten den 14. Spieltag in der Regionalliga West. Am Ende gab es ein irres 2:2.

Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiß Oberhausen standen unter der Woche schon in der Pflicht. Beide spielten Partien mit großen Emotionen. Während Fortuna Düsseldorf II beim 3:3 gegen RWE ein 3:0 verspielte, siegte RWO durch ein Tor in der Nachspielzeit in Lotte mit 2:1.

Nach den positiven Emotionen ging es irre weiter. Denn RWO glich in der 94. Minute zum 2:2 aus - durch Keeper Justin Heekeren.

Düsseldorf II: Langhoff - Uchino, Corsten (88. Touglo), Siebert, Gökhan - Geerkens, Fink - Iyoha (68. Mansfeld), Sieben, Köther (81. Hirschberger) - Niemiec (90. Zorn) Langhoff - Uchino, Corsten (88. Touglo), Siebert, Gökhan - Geerkens, Fink - Iyoha (68. Mansfeld), Sieben, Köther (81. Hirschberger) - Niemiec (90. Zorn) RWO: Heekeren - Winter, Öztürk, Klaß (78. Obst), Fassnacht - Lenges (56. Buckmeier), Holthaus - Oubeyapwa (46. Kabambi), Odenthal, Heinz (46. Dorow) - Kreyer Tore: 1:0 Iyoha (19.), 1:1 Dorow (60.), 2:1 Iyoha (63.), 2:2 Heekeren (94.) Schiedsrichter: Tarik Damar

Zum Spiel: In der ersten Halbzeit hatte Fortuna Düsseldorf deutlich mehr vom Spiel. Der Lohn: Das frühe 1:0 durch Profi-Leihgabe Emmanuel Iyoha. Er lief bei einem schnellen Konter allen Abwehrspielern davon und donnerte den Ball aus 16 Metern in den kurzen Winkel.

Im Anschluss waren die Gastgeber dem 2:0 näher als RWO dem 1:1. Dennoch hatte auch Oberhausen eine gute Möglichkeit. Doch der Schuss von Shaibou Oubeyapwa ging um Zentimeter vorbei.

In der Pause reagierte RWO-Trainer Mike Terranova und brachte zur zweiten Halbzeit zwei neue Offensivkräfte. In der 53. Minute fiel auch fast das 1:1, aber Sven Kreyer scheiterte am stark reagierenden Fortuna-Torwart Franz Langhoff. Sieben Minuten später dann doch der Ausgleich. Ein Schuss von Maik Odenthal wurde abgefälscht und landete beim eingewechselten Jan-Lucas Dorow, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

Doch die Freude hielt nur drei Minuten, dann war erneut Iyoha zur Stelle. Manuel Kabambi verlor den Ball am eigenen Strafraum, über Tim Köther ging es dann schnell zu Iyoha, der zum zweiten Mal traf. RWO versuchte erneut zu antworten - die beste Chance vergab Oberhausen kurz vor dem Ende. Dorow verpasste per Flugkopfball den erneuten Ausgleich um Haaresbreite.

Als alle dachten, das war es für RWO, kam der Keeper. Heekeren ging bei der letzten Ecke mit nach vorne und traf per Kopf. Wahnsinn, der Torwart rettete RWO einen Punkt.

RWO liegt durch das 2:2 aber schon fünf Punkte hinter Spitzenreiter RWE. Für die Kleeblätter geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den VfB Homberg weiter (14 Uhr), die Fortuna muss zeitgleich beim KFC Uerdingen ran.