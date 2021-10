RL West: Fortuna Köln bleibt RWE auf den Fersen, WSV patzt

Fortuna Köln bleibt an RWE dran, der Wuppertaler SV hat gepatzt und Rot Weiss Ahlen feierte einen Überraschungserfolg gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs.

Fortuna Köln bleibt an RWE dran. Die Domstädter meisterten ihre Aufgabe beim Tabellenletzten KFC Uerdingen souverän und gewannen am Samstag mit 4:0. Dominik Lanius brachte die Kölner nach einer guten Viertelstunde in Führung. In der zweiten Hälfte schraubten ein Eigentor, Mike Owusu und Suheyel Najar auf den 4:0-Endstand hoch. RWE hatte sein Spiel gegen Aachen durch ein Tor in der 95. Minute mit 2:1 gewonnen.

Der Wuppertaler SV hingegen ließ im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück federn. Dort kamen die Bergischen nur zu einem 0:0-Unentschieden. Der WSV fällt somit nun hinter Fortuna Köln und Preußen Münster auf Platz vier zurück.

In einem dramatischen Spiel im Abstiegskampf feierte der VfB Homberg einen immens wichtigen Heimerfolg. Die Mannschaft von Trainer Sunay Acar besiegte den SV Lippstadt mit 3:2. Die Führungen von Mike Koenders (17.) und Jonas Pfalz (30.) konnten Marvin Mika (23.) und Dardan Karimani (60.) noch jeweils egalisieren. In der 86. Minute erzielte Jan Wellers jedoch den so wichtigen Siegtreffer zum zweiten Saisonsieg, bei dem Pfalz in der Schlussphase noch Gelb-Rot sah. Der VfB Homberg überholt damit die Sportfreunde Lotte, die eine 0:3-Niederlage beim SV Rödinghausen hinnehmen mussten.

Rot Weiss Ahlen gelang beim Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ein Überraschungserfolg. Die Wersestädter durften einen 3:1-Heimsieg bejubeln. Gianluca Marzullo brachte die Mannschaft von Coach Andreas Zimmermann nach einer Viertelstunde in Führung, Connor Noß glich jedoch wenig später aus. Mit dem späten Doppelpack von Andreas Ivan bejubelte RWA am Ende den Sieg, der sie auf Platz zwölf nach vorne bringt.

Ansonsten gewann der Bonner SC beim FC Wegberg-Beeck mit 3:1. Die zweite Mannschaft des 1. FC Köln siegte beim SV Straelen mit 2:1.

Bereits am Freitagabend hatte der SC Preußen Münster die U23 des FC Schalke 04 mit 3:0 besiegt. Am Sonntag folgt noch die letzte Partie des 14. Spieltages, wenn Rot-Weiß Oberhausen bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf antritt.