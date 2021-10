Münster: Gegen Schalke vorlegen, SCP hat kaum noch Ausfälle

Preußen Münster will am Freitag vorlegen. Ab 19 Uhr geht es in der Regionalliga gegen Schalke II. Bei einem Sieg wäre man zumindest für eine Nacht punktgleich mit Spitzenreiter RWE.

Die Ausgangslage vor dem Heimspiel des SC Preußen Münster gegen Schalke II am Freitag (19 Uhr) ist klar. Münster hat zuletzt wieder in die Spur gefunden (drei Spiele, sieben Punkte) und auch im Pokal am Dienstag gegen Hertha BSC (1:3) eine gute Figur abgegeben. Schalke wartet hingegen seit sechs Spielen auf einen Dreier in der Regionalliga. Zuletzt siegte S04 gegen Ahlen am 14. September - damals mit 5:3. Daher würde alles andere als ein Münster-Sieg überraschen. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass die personellen Probleme in Münster immer überschaubarer werden. Joshua Holtby, Luke Hemmrich, Manuel Farrona Pulido, Jan Dahlke und Simon Scherder sind wieder an Bord und Kandidaten für Freitag. Dieses Jahr ist die Liga brutal spannend. Die etwas besseren Mannschaften gewinnen ihre Spiele auch nicht automatisch. Du musst erstmal liefern, bevor du Erwartungen stellst Sascha Hildmann Doch SCP-Trainer Sascha Hildmann warnt: "Alle zweiten Mannschaften kannst du nicht lesen. Es ist immer eine Wundertüte - und sie können dir immer sehr wehtun. Aber das wollen wir gar nicht aufkommen lassen." Wobei die Preußen nach dem 2:1 in Bonn nachlegen müssen, um Spitzenreiter RWE (am Samstag gegen Aachen) weiter unter Druck zu setzen. Hildmann mit Blick auf die Ausgangslage in der Liga: "Dieses Jahr ist die Liga brutal spannend. Die etwas besseren Mannschaften gewinnen ihre Spiele auch nicht automatisch. Du musst erstmal liefern, bevor du Erwartungen stellst." Stellt sich die Frage, wie die Mannschaft die kräftezehrenden 90 Minuten gegen den Bundesligisten aus Berlin verpackt hat. Der Coach verrät: "Die Jungs sind schon müde, gerade am Ende der Englischen Woche. Wir haben eine Halbzeit lang mit zehn Mann Vollgas gegeben, das hat natürlich Körner gekostet." Daher ist Hildmann auch froh, dass seine Jungs nach dem Spiel gegen Schalke in einen "7-Tage-Rhythmus kommen. Darauf warte ich schon lange." Doch einmal muss er zuvor noch die Rotationsmaschine anwerfen, wie er bereits erklärte: "Wir werden morgen auf jeden Fall rotieren und Spieler auf dem Platz haben, die zuletzt weniger gespielt haben. Das ist ein Vertrauensbeweis von uns, das haben sich die Jungs verdient. Wir haben diese Saison die Möglichkeit und sind dankbar dafür."

