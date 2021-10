1. FC Köln II gegen RWE: Darum ist ein Remis unwahrscheinlich

Am Samstag (23. Oktober, 14 Uhr) empfängt die U21 des 1. FC Köln Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West. Die letzten Begegnungen zeigen: Beide Teams spielen immer voll auf Sieg.

Wenn am Samstag Rot-Weiss Essen zur U21 des 1. FC Köln fährt, dann hat das Team von Trainer Christian Neidhart noch eine Rechnung offen. In der letzten Saison gab es eine schmerzhafte Niederlage kurz vor Saisonende. Am 40. Spieltag reiste RWE als Tabellenführer nach Köln und verlor im Franz-Kremer-Stadion 1:2. Verfolger Dortmund II gewann zeitgleich in Straelen und auch die folgenden Nachholspiele, das Ende der Geschichte ist bekannt: Rot-Weiss Essen blieb Regionalligist.

Nun geht es für RWE wieder nach Köln, wieder als Tabellenführer. Für einen Sieg spricht diesmal die bisherige Bilanz in der Fremde: Essen konnte alle seine fünf Auswärtsspiele in der bisherigen Saison gewinnen.

Das letzte Remis zwischen beiden Teams ist über fünf Jahre her

Allerdings wartet mit Köln II eine heimstarke Mannschaft. Vier der fünf Partien zuhause konnte die Zweitvertretung der Domstädter im Franz-Kremer-Stadion für sich entscheiden. Doch auch wenn Heim- auf Auswärtsstärke trifft, ein Punkteteilung wird es vermutlich nicht geben.

Dafür spricht zumindest die Bilanz in der Vergangenheit. In 30 Duellen gab es nur sechs Unentschieden. 17 Mal gewann RWE, sieben Siege gingen an die Kölner. Noch deutlicher wird es mit Blick auf die letzten Partien:

Das letzte Unentschieden ist schon über fünf Jahre her. In der Saison 2015/2016 gab es ein torloses 0:0. Seitdem standen sich die Teams in der Regionalliga West in zehn Spielen gegenüber und immer gab es am Ende einen Gewinner. Die Tendenz aus diesen Spielen spricht klar für Rot-Weiß Essen: Acht Siege und nur zwei Niederlagen.