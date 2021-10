Der gebürtige Essener Yassine Bouchama hat seinen Vertrag in der Regionalliga Nord aufgelöst und erklärt seinen Entschluss. Ein neuer Klub ist noch nicht in Sicht.

Erst im August berichtete RevierSport, dass Yassine Bouchama den SV Straelen verlassen hat, um sich dem Nord-Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck anzuschließen. Nun erfuhr RS, dass der Spieler seinen Vertrag in Lübeck vorzeitig auflöste. Der 24-Jährige bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion: "Das Gesamtpaket hat einfach nicht gestimmt. Der Verein hat sich an alle Abmachungen gehalten, aber insgesamt gefiel es mir nicht so. Ich habe es mir alles anders vorgestellt und dann lohnt es sich nicht, 600 Kilometer von meiner Heimat entfernt zu wohnen. Außerdem bin ich kein Typ, der nur des Geldes wegen bei einem Verein bleibt. Dann komme ich lieber zurück", betonte der gebürtige Essener.

In den sechs Partien im Norden habe ich gute Leistungen gezeigt. Ich bin topfit und kenne meine Qualitäten. Bei meinem nächsten Verein sollte dann alles stimmen. Yassine Bouchama gegenüber RevierSport über seine Zukunft.

Bei Phönix Lübeck absolvierte der offensive Mittelfeldspieler sechs Meisterschaftsspiele (ein Tor) und gehörte stets zum Stammpersonal. Mit seiner starken Technik entwickelte sich Bouchama prompt zum Zielspieler in der Offensive. Über seine neue Station hat sich der 24-Jährige noch keine Gedanken gemacht: "Ich lasse mir Zeit und setze mich selbst nicht unter Druck. In den sechs Partien im Norden habe ich gute Leistungen gezeigt. Ich bin topfit und kenne meine Qualitäten. Bei meinem nächsten Verein sollte dann alles stimmen."

Der Offensivakteur ist offen für Gespräche, würde allerdings nach RevierSport-Informationen eine Rückkehr in die Regionalliga West bevorzugen. In der abgelaufenen Saison 2020/21 lief Bouchama für den SV Straelen auf und absolvierte 28 Regionalliga-Partien (acht Vorlagen). Außerdem zog der Essener mit Straelen ins Niederrheinpokal-Finale ein und war beim Halbfinalcoup gegen Rot-Weiss Essen (6:4 nach Elfmeterschießen) an der Hafenstraße einer der besten Spieler auf dem Platz. Zuvor spielte er für seinen Heimatverein FC Kray. Nun ist seine Zukunft offen.