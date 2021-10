KFC Uerdingen: Fünf Platzverweise in fünf Spielen sind indiskutabel

Der Klassenerhalt des KFC Uerdingen erscheint nahezu unmöglich. Erst recht, wenn die Kartenflut der letzten Wochen nicht langsam ein Ende findet. Ein Kommentar.

Der KFC Uerdingen ist beim Blick auf die Tabelle der Regionalliga West nicht nur die schlechteste Mannschaft der Liga, sondern auch die unfairste. Sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in der Fairplay-Wertung rangieren die Krefelder ganz unten in der Rangliste. Besonders in den jüngsten Spielen sammelte der KFC Platzverweis um Platzverweis.

Fünf Partien absolvierte die Mannschaft von Dmitry Voronov in diesem Oktober bislang. Dabei setzte es fünf (!) Platzverweise. In der Liga kommt Uerdingen auf einen Quotienten von 4,58 Punkten pro Spiel, bei 33 gelben Karten, einmal Gelb-Rot und dreimal glatt Rot. Zum Vergleich: Fortuna Düsseldorf II, die derzeit fairste Mannschaft der Liga, hat ganze zehn gelbe Karten gesammelt und steht bei einem Quotienten von 0,9.

Der KFC ist bereits sportlich limitiert und muss somit um jeden Zähler in der Liga bitterlich kämpfen. Kommen dann noch regelmäßige Platzverweise hinzu, wird diese Aufgabe natürlich ungleich schwerer. Klar, die spielerische Unterlegenheit kann dafür sorgen, dass ein Spieler zu spät in einen Zweikampf kommt und dann womöglich mal vom Platz fliegt. Zuletzt hatte es aber den Anschein, als häufen sich die Undiszipliniertheiten beim KFC.

Wie kann es sein, dass Charles Atsina als Stürmer bei der 0:2-Niederlage in Straelen bereits nach 38 Minuten Gelb-Rot sieht? Solche Aktionen dürfen nicht passieren, in der Schlussphase gingen Uerdingen schließlich die Kräfte aus und die Partie noch verloren. Die 0:1-Pleite bei Rot Weiss Ahlen beendete Uerdingen mit neun Mann, nachdem Jesse Sierck zunächst Rot für eine Notbremse sah. Kurz vor Ende der Partie ließ sich Tom Fladung jedoch auch noch zu einer Spuckattacke hinreißen und kassierte die folgerichtige Quittung. Den Vogel schoss zuletzt allerdings Erdinc Karakas ab, der zunächst beim Stand von 0:10 gegen Rot-Weiss Essen vom Platz flog und vier Tage später auch im Niederrheinpokal gegen die SGE Bedburg-Bau seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies und vor der Pause wegen Nachtretens gleich die nächste Rote Karte sah.

Die KFC-Verantwortlichen um Voronov sind dringend gefordert, derartige Unsportlichkeiten im Keim zu unterbinden. Bisher scheinen sie das nicht zu können.