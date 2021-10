Rot-Weiss Essen hat in der Regionalliga West nochmals nachgelegt und einen arbeitslosen Spieler verpflichtet.

Das Transferfenster ist geschlossen, arbeitslose Spieler dürfen von den Klubs aber dennoch unter Vertrag genommen werden. Rot-Weiss Essen hat das in der Regionalliga West nun umgesetzt und Niklas Tarnat unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler ist der Sohn von Michael Tarnat, der 199 Spiele (17 Tore) für den FC Bayern München absolviert hat.

„Mit Niklas verpflichten wir einen sehr interessanten zentralen Mittelfeldspieler. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits einige Erfahrungen bei seinen vorherigen Stationen sammeln. Dennoch sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial. Er kommt in einem sehr guten Fitness-Zustand, weil er inklusive Sommervorbereitung bis zuletzt am laufenden Trainingsbetrieb in Hannover teilnehmen konnte. Ich gehe davon aus, dass er keine lange Eingewöhnungszeit bei uns benötigt, zumal er den positiven Eindruck in den letzten Tagen bei uns im Training absolut bestätigt hat“, betont RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

In Hannover lief er 62 Mal für die U23 in der Regionalliga Nord auf, zwei Mal kam er für die Profis in der 2. Bundesliga zum Einsatz - allerdings in der Summe nur fünf Minuten.

Die Hafenstraße ist ein Hexenkessel, Rot-Weiss in ganz Deutschland ein Begriff Niklas Tarnat

Sein neuer Trainer Christian Neidhart erklärt: "Uns war es wichtig, die freie Stelle im Mittelfeld nur dann auszufüllen, wenn es wirklich Sinn macht. Das sehen wir mit Niklas Tarnat als gegeben. Bereits im heutigen Niederrheinpokalspiel gegen die Sportfreunde Neuwerk wird er zum Aufgebot gehören."

Tarnat durchlief während seiner Juniorenzeit bis 2017 sämtliche Nachwuchsmannschaften des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Es folgte der Wechsel nach Hannover.

Nun will er in Essen durchstarten: „Die Hafenstraße ist ein Hexenkessel, Rot-Weiss in ganz Deutschland ein Begriff. Ich kann es kaum erwarten, mich genau hier weiterzuentwickeln und meine fußballerischen Fähigkeiten bei solch einem traditionsreichen und besonderen Verein weiter zu schärfen“, sagte Tarnat nach der Vertragsunterzeichnung.