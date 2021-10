RL West: RWO lässt Federn, Münster zurück in der Erfolgsspur

Preußen Münster und Gladbach II haben ihre Heimspiele gewonnen. RWO kam gegen Straelen nur zu einem 0:0. Der Bonner SC ist nicht mehr Letzter.

Rot-Weiss Essen hat durch den furiosen 11:0-Rekordsieg gegen den KFC Uerdingen seine Tabellenführung weiter gefestigt. Die Konkurrenz bleibt den Bergeborbeckern zumindest teilweise auf den Fersen:

So gewann die U23 von Borussia Mönchengladbach ihr Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte souverän mit 3:0. Torben Müsel hatte die kleinen Fohlen kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung gebracht. Mit seinem siebten Saisontreffer erhöhte er in der zweiten Hälfte auf 2:0 (59.). Phil Kemper machte mit seinem Treffer den Deckel drauf (66.). Zu allem Überfluss aus Lotter Sicht kassierte Adrian Goransch in der Nachspielzeit eine Rote Karte.

Auch der SC Preußen Münster zeigte sich gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf souverän und gewann mit 2:0. Henok Teklab traf nach 42 Minuten zur 1:0-Führung, Gerrit Wegkamp sorgte mit seinem vierten Saisontor in der 70. Spielminute für die Vorentscheidung gegen seinen Ex-Klub.

Bonn gibt Rote Laterne ab

Federn gelassen hat hingegen Rot-Weiß Oberhausen, die gegen den SV Straelen nicht über ein torloses Unentschieden hinauskamen und somit mehr Tuchfühlung zu RWE verlieren.

Der Bonner SC hat derweil die Rote Laterne (den Punktabzug des KFC Uerdingen nicht eingerechnet) abgegeben. Ein Doppelpack von Daniel Somuah brachte dem Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt einen 2:0-Erfolg im Kellerduell gegen den VfB Homberg ein.

Bereits am Freitag hatten drei Spiele stattgefunden. Der Wuppertaler SV kam in Lippstadt zu einem 2:2-Unentschieden. Die 2:0-Führung durch Roman Prokoph und Durim Berisha wurde dabei erst in den letzten drei Minuten durch Marvin Mika und Fabian Lübbers ausgeglichen. Der SC Wiedenbrück und Rot Weiss Ahlen trennten sich ebenfalls mit 2:2. Jan Holldack hatte für Ahlen ebenfalls erst in der 90. Minute ausgeglichen. Alemannia Aachen gewann gegen den FC Wegberg-Beeck mit 3:2 und eroberte so einen Nicht-Abstiegsplatz.

Die weiteren Partien zwischen dem FC Schalke 04 II und Fortuna Köln (Dienstag, 12. Oktober) sowie zwischen dem 1. FC Köln II und dem SV Rödinghausen (Mittwoch, 27. Oktober) finden erst später statt.