RL West: So will sich RWE die Tabellenspitze zurückholen

Um 14 Uhr tritt Rot-Weiss Essen im neuen Velberter Stadion an. Gegner ist der KFC Uerdingen. Mit dieser Aufstellung will RWE dreifach punkten.

Die Tabellenführung erobert sich nicht von alleine zurück. Diese hatte sich der Wuppertaler SV am Freitagabend mit dem 2:2-Unentschieden beim SV Lippstadt geschnappt, auch wenn der WSV in den Schlussminuten zwei Punkte hergab. Wenngleich die Bergischen bereits zwei mehr Spiele absolviert haben. Um 14 Uhr will Rot-Weiss Essen jedenfalls wieder zurück an die Spitze. Dann geht es in Velbert gegen den KFC Uerdingen, der unter der Woche seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat.

Essens Trainer Christian Neidhart setzt dabei auf die gleiche Aufstellung wie beim 1:1-Unentschieden im Top-Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Heißt: Erneut besteht die Dreierkette aus Felix Herzenbruch, Jose-Enrique Rios Alonso und Felix Bastians. Über außen kommen Sandro Plechaty (rechts) und Isaiah Young (links). Die Doppelsechs bilden Dennis Grote und Luca Dürholtz. Den Angriff bilden Oguzhan Kefkir, Cedric Harenbrock und in vorderster zentraler Front Simon Engelmann.

RWE: Davari - Herzenbruch, Rios Alonso, Bastians - Plechaty, Grote, Dürholtz, Young - Harenbrock, Kefkir - Engelmann. Bank: Golz - Heim, Voelcke, Zimmerling, Langesberg, Janjic, Krasniqi, Holzweiler, Sauerland KFC Uerdingen: Jovic - Prodanovic, Kadiata, Karakas, Schlösser, Baba, Klossek, Augusto, Atsina, Cirillo, Barini. Bank: Brendieck - Jensen, Neiß, Yeboah, Mallek, Agribas, Kretschmer, Minino, Jeroch.

Erolind Krasniqi ist nach abgesessener Rotsperre zurück im Kader. Daniel Heber, der gegen RWO krank aussetzen musste und unter der Woche wieder ins Training eingestiegen war, ist nicht mit dabei. Michel Niemeyer und Nils Kaiser fehlen weiterhin.

"Uerdingen zeigt jetzt ein ganz anderes Gesicht als noch zum Saisonstart. Sie haben mehr Punkte als zwei, drei andere Mannschaften in der Liga und sind voll angekommen“, äußerte sich Neidhart unter der Woche respektvoll über den Gegner. „Ich gehe davon aus, dass Uerdingen gegen uns das beste Saisonspiel machen wird. Sie sind heiß, sie wollen sich vor einer guten Kulisse präsentieren und einige Spieler wollen sich mit Sicherheit auch für andere Klubs interessant machen. Wir sind auf alles vorbereitet.“