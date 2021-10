KFC Uerdingen: RWE-Probespieler unterschreibt

Der KFC Uerdingen hat am Mittwoch vor dem Spiel gegen die Sportfreunde Lotte noch einmal einen neuen Mann vorgestellt.

Der KFC Uerdingen hat sich mit Luca Jensen verstärkt. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Der 23-Jährige spielte zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern. Neben drei Drittliga-Einsätzen für die Pfälzer, absolvierte Jensen 68 Oberliga-Begegnungen für die U23 des Drittligisten. In der vergangenen Saison war Jensen gar Mannschaftskapitän der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern.

Jensen spielte seit der U9 für Kaiserslautern und verbuchte insgesamt 30 Einsätze in den Jugend-Bundesligen. Seit Sommer 2017 gehörte er zum U23-Kader der "Roten Teufel".

"Es ist wichtig, dass wir den Kader etwas breiter aufstellen und gleichzeitig qualitativ verstärken. Mit Luca ist uns dies gelungen. Wir freuen uns auf ihn", erklärt Damien Raths, der erste Vorsitzende des KFC. "Wir haben Luca im Probetraining genau beobachtet, er hat uns schnell überzeugt. Luca ist vor allem sehr zweikampf- und kopfballstark. Ich freue mich, dass er uns kurzfristig verstärken kann", ergänzt Cheftrainer Dmitry Voronov, der aktuell auch auf einige wichtige Spieler verzichten muss.

Luca Jensen wird gegen Rot-Weiss Essen sein KFC-Debüt feiern

Jensen ist bereits in Krefeld und trainiert ab sofort mit der Mannschaft mit. Am Mittwochabend wird er gegen Lotte jedoch nicht auflaufen. Erstmals spielberechtigt wird er am Samstag (9. Oktober, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen sein.

Rot-Weiss Essen und Luca Jensen? Da war doch was - richtig: Am 5. Juli 2021 berichtete RevierSport, dass RWE einen Probespieler im Training begrüßt: Luca Jensen. Der defensive Mittelfeldspieler stellte sich eine Zeit lang bei RWE vor, doch zu einer Vertragsunterschrift kam es nicht. Nun trifft Jensen in seinem ersten KFC-Spiel auf RWE. Eine wohl typische Geschichte aus der Fußballwelt.