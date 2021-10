KFC Uerdingen: Englische Woche und viele Ausfälle vor RWE-Spiel

Am Samstag muss der KFC Uerdingen gegen Rot-Weiss Essen antreten (14 Uhr, Stadion der SSVg Velbert). Die Vorzeichen sind schlecht, es droht ein Debakel.

Außenseiter war der KFC Uerdingen in dieser Regionalliga-Saison immer. Keine Vorbereitung, kaum Geld, ein Kader, der in der laufenden Serie zusammengestellt wurde. Dazu der Abzug von neun Punkten aufgrund des Antrags auf ein Insolvenzverfahren.

Die Vorzeichen waren bisher fast immer denkbar schlecht. Doch in dieser Woche ist das noch etwas akuter als zuvor. Die Uerdinger, die als Letzter durch den Neun-Punkte-Abzug bereits 15 Zähler Rückstand auf das rettende Ufer haben, müssen vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Essen noch am Mittwoch gegen die SF Lotte ran. Und mit den 90 Minuten in den Knochen wird es gegen ausgeruhte Essener noch aussichtsloser.

Zumal die personelle Lage auch angespannter als jemals zuvor in den letzten Wochen ist. Denn gegen RWE werden mehrere Spieler des dünnen Kaders ausfallen. Jesse Sierck und Tom Fladung sahen bei der 0:1-Niederlage am letzten Wochenende jeweils die Rote Karte. Immerhin kann Noe Baba nach seiner fünften Gelben Karte wieder dabei sein. Die Spielpause sitzt er in Lotte ab.

Nun kam aber die nächste Hiobsbotschaft: Denn Niklas Schubert, der in dieser Saison insgesamt 168 Spielminuten absolvierte, wird sowohl das Lotte- als auch das Essen-Spiel verpassen. Der Abwehrspieler verletzte sich im Training an der Schulter und muss operiert werden.

Der 22-Jährige fällt voraussichtlich bis zur Winterpause aus. "Für Niklas tut es mir total leid, da er immer vollen Einsatz gegeben hatte und er natürlich gerade in der aktuellen Situation seine Einsatzzeiten bekommen hätte", berichtet KFC-Trainer Dmitry Voronov. "Ich hoffe, er wird schnell wieder fit."

Neben Schubert fehlt auch Keeper Justin Ospelt. Der Torhüter musste aufgrund eines Muskelabrisses im Knie operiert werden.

Immerhin: Auf der anderen Seite haben die Uerdinger noch einen Spieler verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Der 23-jährige Luca Jensen spielte zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern.