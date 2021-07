Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gastiert am Mittwoch beim ETB SW Essen. Dort können sich die Fans auf Simon Engelmann und Zlatko Janjic in der Startelf freuen.

Rot-Weiss Essen hat für die anstehende Spielzeit mit Simon Engelmann und Zlatko Janjic zwei erfahrene und äußerst erfolgreiche Angreifer in ihren Reihen. Engelmann, der dreimal in Serie RL-Torschützenkönig wurde, führt die ewige Torjägerliste der Regionalliga West (149 Tore) vor Mike Wunderlich an. Neuzugang Janjic liegt im ewigen Drittliga-Ranking mit 81 Treffern auf Platz zwei – hinter Anton Fink.

Zusammen haben die beiden Routiniers in den vergangenen zwei Spielzeiten satte 84 Liga-Tore erzielt. Engelmann und Janjic – das wohl beste Sturmduo der 4. Liga.

Engelmann und Janjic konnten sich noch nicht einspielen

Ob die beiden Offensivkräfte allerdings regelmäßig zusammen auf dem Platz stehen werden, wird sich noch zeigen. Denn: Bei den Duellen gegen die zwei stärksten Testspielgegner FC Emmen (0:3) und Kickers Offenbach (4:1) stand jeweils nur der 32-jährige Engelmann in der Startelf.In Iserlohn (5:0) lief dagegen Janjic, der vom SC Verl an die Hafenstraße wechselte, von Beginn an auf und wurde in der zweiten Hälfte für Engelmann ausgewechselt.

Zusammen einspielen konnten sich die beiden Stürmer noch nicht. Es stellt sich die Frage: Ist nur Platz für einen Torjäger?

Neidhart erhofft sich Mehrwert

Auf RevierSport-Nachfrage erklärte RWE-Coach Christian Neidhart, dass beide beim nächsten Testspiel gegen den ETB SW Essen (04.08, 19 Uhr) in der Startelf stehen werden. Gegen Verl wird dagegen Janjic von Beginn an spielen und kann sich beim Kräftemessen mit dem alten Verein beweisen: “In ETB werden wir es mit Engel und Zlatko in der Startelf versuchen. Ein Testspiel ist gut, um zu sehen, wie es funktioniert – gerade gegen einen tiefstehenden Gegner. Wir haben mit dem Ball eine andere Aufteilung als gegen den Ball. Gegen den Ball werden sie als Doppelspitze fungieren, mit dem Ball sieht das anders aus“, sagte der RWE-Coach.

Engelmann war in der letzten Saison der mit Abstand beste Essener Torschütze (29 Liga-Treffer) und führt auch in den bisherigen Testspielen erneut das interne Ranking an. Wenn der Torjäger fit ist, dürfte er gesetzt sein. Zudem scheint es unwahrscheinlich, dass Neidhart sein System mit einem Stürmer ändern wird.

Ich erhoffe mir einen Mehrwert davon, dass wir zwei dieser Kaliber haben Christian Neidhart, RWE-Trainer

“Bei unserer Spielweise agieren wir eigentlich mit einer zentralen Sturmspitze und zwei Achtern oder zwei Zehnern. Wenn "Engel" vorne drin ist, kann Zlatko schon auf der Halbposition spielen. Das macht er auch gerne. Es ist wichtig, dass man auch wechseln kann und gleichbleibende Qualität hat. Das macht uns variabler. Beide bringen sehr viel Torgefahr mit. Ich erhoffe mir einen Mehrwert davon, dass wir zwei dieser Kaliber haben“, betonte der Fußballlehrer.