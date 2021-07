RWE: 4:1-Sieg in Offenbach - Engelmann trifft doppelt

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat sein Testspiel bei den Kickers Offenbach mit 4:1 (2:0) gewonnen. RWE-Stürmer Simon Engelmann traf doppelt.

Bereits nach 62 Sekunden klingelte es im Kasten der Kickers: Der aufgerückte Sandro Plechaty spitzelte die Kugel am Sechszehner rüber zu Isaiah Young, der direkt abschloss und ins lange Eck traf – keine Chance für OFC-Keeper Stephan Flauder und die frühe Führung für RWE! Die Hausherren schalteten in der Folge direkt ein, zwei Gänge hoch und drückten auf den schnellen Ausgleich. Der gelang um ein Haar: Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki löffelte den Ball aus der eigenen Hälfte an den gegnerischen Strafraum. Dort lauerte Serkan Firat, der Essens Schlussmann Daniel Davari mit seiner Volley-Abnahme zu einer Glanzparade zwang (8. Minute).

Offenbach macht das Spiel, RWE die Tore

Offenbach war in der kompletten Anfangsviertelstunde die dominante Mannschaft – die Tore erzielten allerdings die Gäste: Luca Dürholtz und Cedric Harenbrock spielten im Zentrum einen traumhaften Doppelpass. Letzterer steckte per Steilpass durch zu Simon Engelmann, der sich freilief und sieben Meter vor dem Tor ins linke untere Eck einschob (16.). Der zweite Essener Treffer nahm den Kickers ein wenig die Luft raus, RWE fand nach einigen Abstimmungsschwierigkeiten zu Beginn immer besser in die Partie hinein und hielt das Geschehen fortan vom eigenen Sechszehner fern. Zur Pause führte die Elf von Trainer Christian Neidhart mit 2:0.

Bozic verpasst – Engelmann zum Zweiten

Linksverteidiger Felix Herzenbruch blieb nach dem Halbzeitpfiff in der Kabine, für ihn kam Till Schumacher, der sich bei den Rot-Weissen seit Mitte letzter Woche als Trainingsgast fit hält. Der 23-Jährige trug im zweiten Spielabschnitt dazu bei, dass Essen defensiv kompakt stand. Einige Torchancen konnten sich die Kickers dennoch erspielen. Wie in der 58. Minute: Tunay Deniz legte von der Grundlinie zurück auf Dejan Bozic, doch der Angreifer verpasste. Im Gegenzug zeigten die Gäste, wie es richtig funktioniert: Young wurde auf Linksaußen geschickt. Der Flügelstürmer drang in den Strafraum ein und hatte anschließend das Auge für Engelmann, der nur noch den Fuß hinhalten musste (62.).

In der Folge nahmen beide Teams den Fuß vom Gas, vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Kurz vor dem Ende erzielten die Gastgeber dann aber doch noch den verdienten Ehrentreffer: Einen Freistoß bekamen die Essener nicht vernünftig geklärt, am Ende war es Innenverteidiger Moody Chana, der die Kugel über die Linie bugsierte (78.). Und auch Essen kam dank zweier Joker nochmal auf die Anzeigetafel: Sascha Voelcke bediente Zlatko Janjic, der Routinier schob zum 4:1-Endstand ein (85.).

So spielten sie:

RWE: Davari – Plechaty (74. Alonso), Heber, Langesberg, Herzenbruch (46. Schumacher) – Grote (74. Eismann), Harenbrock, Dürholtz – Young (74. Heim), Engelmann (79. Janjic), Holzweiler (74. Voelcke).

Offenbach: Flauder – Breitenbach, Zieleniecki, Karbstein, Marcos – Okungbowa, Deniz, Huseinbasic –Hermes, Soriano, Firat.

Tore: 0:1 Young (2.), 0:2 Engelmann (16.), 0:3 Engelmann (62.), 1:3 Chana (78.). 1:4 Janjic (85.)