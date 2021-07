RWO: Testspiel-Hammer gegen Bundesligist

Rot-Weiß Oberhausen hat für kommenden Samstag ein kurzfristiges Testspiel arrangiert. Der Gegner ist niemand Geringeres als Bundesligist Bayer 04 Leverkusen.

Das ist mal ein Hammer-Testspiel für Rot-Weiß Oberhausen. Wie die Kleeblätter am Donnerstagnachmittag bekanntgaben, vergleicht sich das Team von Cheftrainer Mike Terranova am kommenden Samstag (31. Juli, 14:00 Uhr) mit Bayer 04 Leverkusen. "Gästefans sind zu diesem Testspiel aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht zugelassen", schreibt der Regionalligist in einer Mitteilung. Für alle, die nicht ins Stadion dürfen, überträgt der Werksklub die Partie live auf seinem YouTube-Kanal.

Während das Duell mit Bayer für RWO der vorletzte Test vor dem offiziellen Saisonbeginn gegen den KFC Uerdingen ist, stellt die Begegnung für die Elf von Neu-Trainer Gerardo Seoane die Generalprobe vor dem DFB-Pokal und der anschließenden Bundesliga-Saison dar.

Die Regionalliga-Auftakt in der Übersicht:

Freitag, 13. August, 18 Uhr

SV Lippstadt - SC Wiedenbrück

Samstag, 14. August, 14 Uhr

Bonner SC - Rot‐Weiss Essen

SC Preußen Münster - Alemannia Aachen

VfB Homberg - Borussia Mönchengladbach U23

Fortuna Düsseldorf U23 - Sportfreunde Lotte

Fortuna Köln - FC Wegberg‐Beeck

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

SV Straelen - Rot‐Weiß Ahlen

Rot‐Weiß Oberhausen - KFC Uerdingen 05

Sonntag, 15. August, 14 Uhr

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Köln U23

2. Spieltag

Freitag, 20. August, 19:30 Uhr

1. FC Köln U23 - SV Lippstadt

Rot‐Weiss Essen - SV Straelen

Samstag, 21. August, 14 Uhr

Rot‐Weiß Ahlen - Wuppertaler SV

SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln

FC Wegberg‐Beeck - Fortuna Düsseldorf U23

Sportfreunde Lotte - VfB Homberg

Alemannia Aachen - FC Schalke 04 U23

SC Wiedenbrück - Rot‐Weiß Oberhausen

KFC Uerdingen - Bonner SC

Borussia Mönchengladbach U23 - Preußen Münster 16 h

3. Spieltag

Mittwoch, 25. August, 19 Uhr

Wuppertaler SV - Rot‐Weiss Essen

Mittwoch, 25. August, 19:30 Uhr

Bonner SC - SV Straelen

SV Lippstadt - Alemannia Aachen

FC Schalke 04 U23 - Borussia Mönchengladbach U23

Preußen Münster - Sportfreunde Lotte

VfB Homberg - FC Wegberg‐Beeck

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Rödinghausen

Fortuna Köln - Rot‐Weiß Ahlen

KFC Uerdingen - SC Wiedenbrück

Rot‐Weiß Oberhausen - 1. FC Köln U23