RL: Ahlen holt 6. Zugang - Stammspieler aus Lotte kommt

Fußball-Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat das halbe Dutzend an Zugängen am Mittwoch perfekt gemacht. Der Neue wirkte auch am Abend im Testspiel mit.

Rot Weiss Ahlen trennte sich am Mittwochabend 1:1-Unentschieden beim westfälischen Oberligisten FC Eintracht Rheine. Rheine ging durch ein Tor von Gino Lago-Bentron in der 17. Minute zunächst in Führung. In der 50. Minute sorgte Ilias Anan für den Ahlener Ausgleich. Mit dabei war auch ein frischer Zugang der Ahlener.

Stammspieler in Lotte

Das halbe Dutzend ist voll: Der 21-jährige Mittelfeldspieler Dimitrios Ioannidis ist Ahlens sechster externer Neuzugang für die Regionalliga-Saison 2021/22. Ioannidis kommt vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard, wo er zwei Einsätze in der Eredivisie verbuchte.

Zuletzt hatte Fortuna Sittard den gebürtigen Essener an den Liga-Konkurrenten Sportfreunde Lotte ausgeliehen. Bei den Sportfreunden war der Defensivspezialist Stammspieler und bestritt in der Saison 2020/2021 31 Begegnungen für Lotte.

In der Jugend für MSV, Schalke und Fortuna aktiv

Ausgebildet wurde Ioannidis in der Jugend bei der SSVg Heiligenhaus (2005 bis 2008), beim MSV Duisburg (2008 bis 2011), FC Schalke 04 (2011-2012) sowie Fortuna Düsseldorf (2012-2015). Ioannidis, der schon an zwei Lehrgängen der U19-Nationalmannschaft Griechenlands teilnahm, hatte auch Angebote aus Griechenland vorliegen, aber der Youngster entschied sich für Rot Weiss Ahlen: "Ich freue mich, weiter in dieser starken Regionalliga West spielen zu können", sagt er.

Rot Weiss Ahlen:

Zugänge: Martin Velichkov (Fortuna Köln), Dimitrios Ioannidis (Fortuna Sittard), Oktay Dal, David Mamutovic (beide SV Bergisch Gladbach 09), Patrik Twardzik (Germania Halberstadt), Ibrahim Das (VfL Osnabrück U19), Leonardo Marino, Tidiane Gueye, Noyan Efe Bayaki (alle eigene U19)

Abgänge: Rafael Hester (SV Schermbeck), Luca Steinfeldt, Paolo Maiella (beide SV Lippstadt), Koray Kacinoglu (SF Baumberg), Adrian Oeynhausen (SC Paderborn), Phillip Aboagye (Wuppertaler SV), Jan Holldack (pausiert), Bernd Schipmann (Ziel unbekannt)