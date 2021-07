RL: So bereitet sich der Bonner SC auf den Start und RWE vor

Am 14. August 2021 startet die Regionalliga-Saison. Für den Bonner SC geht es mit dem Knaller gegen Rot-Weiss Essen los. Der BSC bereitet sich intensiv auf den Start vor.

Seit Montag befindet sich der Bonner SC in Bitburg im Trainingslager. Bis Freitag wird Trainer Björn Joppe seine Schützlinge im Camp schwitzen lassen und bestens auf die neue Serie vorbereiten.

Schließlich hat der BSC in der neuen Saison 2021/2022 einiges vor. "Wir wollen eine ruhigere Saison als die letzte erleben", sagt Joppe. In der vergangenen Spielzeit musste Bonn bis zum letzten Spieltag um den Klassenverbleib zittern.

Neunaber: Uerdinger Probleme sind für Bergisch Gladbach bitter

Am Ende erwischte es den SV Bergisch Gladbach. Und wer weiß, vielleicht hätte es auch keinen Absteiger geben müssen. Denn aktuell ist immer noch nicht sicher, ob der KFC Uerdingen, der am 2. Spieltag den Bonner SC laut dem Spielplan empfängt, an den Start gehen wird. "Am Ende des Tages finde ich es schade, dass einem Klub wie Bergisch Gladbach, der seriös arbeitet, ein Startplatz weggenommen wird. Mal schauen, wie die Sache mit Uerdingen ausgeht. Ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich nicht in der Materie bin", meint Mario Neunaber, Sportchef der Bonner.

Bonner Kader ist noch nicht komplett

Viel besser im Thema ist der Ex-Profi beim BSC. Die Verpflichtung von Lars Holtkamp - RevierSport berichtete - ist so gut wie durch. "Es müssen nur noch Details geklärt werden", verrät Neunaber. Doch auch nach der Holtkamp-Verpflichtung ist der BSC-Kader noch nicht komplett. Ein Linksverteidiger und ein offensiver Mittelfeldspieler werden noch gesucht. Zudem fällt aktuell Innenverteidiger Yannick Filipovic aus. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Die bisherige Vorbereitung beurteilt Neunaber folgendermaßen: "Es läuft ganz ordentlich. Aber in den Testspielen gab es viel Licht und Schatten - typisch Vorbereitung. Wir haben gesehen, dass wir ganz gut sind, wenn wir alles abrufen. Wir dürfen keinen Meter abschenken, nur dann haben wir eine Chance erfolgreich zu sein."

"Ich nehme gerne auch ein Auswärtsspiel in Bonn"

Voller Einsatz und große Leidenschaft: diese Dinge werden auch am ersten Spieltag gegen Rot-Weiss Essen gefordert sein. Mit den Begegnungen gegen den VfL Alfter, 1. FC Monheim und die U23 des FSV Mainz 05 als Generalprobe haben die Bonner noch drei Begegnungen, um sich für den Saisonstart und RWE einzuspielen. "Wir wissen, was am 1. Spieltag direkt auf uns zukommt. Vielleicht der Top-Favorit. Jeder weiß, was Essen vorhat. Da werden sie sicherlich auch bei uns gewinnen wollen. Aber das wollen wir auch", sagt Neunaber, der auf eine große Kulisse hofft.

Der ehemalige RWE-Profi meint: "Ich weiß noch nicht, wie viele Fans wir ins Stadion lassen dürfen. Aber ich hoffe, dass sehr viele kommen. Ich nehme auch gerne ein Auswärtsspiel mit tausenden Essener im Sportpark Nord. Hauptsache die Bude ist gut gefühlt. Das hätten sich die Jungs nach den ganzen Strapazen verdient."