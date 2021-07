0:9! Sportfreunde Lotte gehen im Testspiel unter

Puh! Das ist bitter - auch wenn es sich nur um ein Testspiel handelte: Die Sportfreunde Lotte haben einen Vergleich gegen einen Drittligisten mit 0:9 verloren.

Im Nachbarschaftsduell beim Drittligisten VfL Osnabrück gingen die Sportfreunde Lotte mit 0:9 (0:3) unter. Marc Heider (3), Ba-Muaka Simakala (2), Lukas Kunze (2) und Omar Haktab Traore (2) trafen für die Lila-Weißen.

"Man muss das alles relativieren: Natürlich dürfen wir nicht 0:9 verlieren. Aber wir haben das Spiel mit nur 13 Mann bestritten. Wir haben vier verletzte Spieler und fünf Jungs noch bis Donnerstag in der Quarantäne", erklärte Lottes Trainer Andy Steinmann sofort, als ihn RevierSport mit der Testspiel-Blamage konfrontierte.

Fünf Sportfreunde-Spieler sind seit dem 15. Juli in Quarantäne

Viele Regionalliga-West-Fans werden wohl gar nicht wissen, dass sich gleich fünf Spieler der Sportfreunde Lotte in Quarantäne befinden. "Am 15. Juli wurde ein Akteur unseres Kaders positiv auf das Coronavirus getestet. Wir haben uns dann als komplette Mannschaft von Donnerstag bis Montag in Quarantäne begeben. Danach hat das Gesundheitsamt Steinfurt entschieden, dass alle Jungs aus unserem Kader, die ihn Steinfurt wohnhaft sind, bis zum 29. Juli in Quarantäne bleiben müssen. Das betraf dann den Infizierten plus vier weitere Spieler. Da sind Jungs dabei, die Stammspieler-Potential besitzen. Dass uns das alles in der zweiten Vorbereitungshälfte passiert, ist natürlich unglücklich", erzählt Steinmann.

In zwei Wochen geht es gegen Karlsruhe im DFB-Pokal

Die Sportfreunde Lotte treffen in zwei Wochen auf den Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals, bevor eine Woche später die Regionalliga West startet. "Vielleicht unterschätzen uns die Gegner nach diesem Testspielresultat jetzt", sagt Steinmann mit einem Augenzwinkern. Er ergänzt: "Im Ernst: Auch wenn wir arg dezimiert waren, dürfen wir nicht so hoch verlieren. Das wissen die Jungs auch und werden daraus hoffentlich lernen."