Nach dem Sieg der deutschen Olympia-Auswahl gegen Saudi-Arabien hat Offensivstar Max Kruse seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.

Die deutsche Fußball-Auswahl hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das zweite Gruppenspiel siegreich gestalten können. Gegen Saudi-Arabien gab es einen 3:2-Sieg in Unterzahl. Amos Pieper von Arminia Bielefeld flog in der 66. Minute nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Rund eine Viertelstunde vor Schluss war Felix Uduokhai vom FC Augsburg nach einer Ecke von Unions Offensivstar Max Kruse erfolgreich und erzielte den Siegtreffer.

Kruse macht seiner Freundin einen Heiratsantrag

Auch nach der turbulenten Partie ging es interessant weiter. Der 33-Jährige machte seiner Freundin im Interview mit der Sportschau einen Heiratsantrag. "Eigentlich wollte ich warten, bis ich ein Tor schieße, aber wer weiß, ob das noch passiert", leitete Kruse ein. Nachdem er unter Anleitung der ARD-Kollegen nach einigen Versuchen das Mikrofon aus der Halterung befreien konnte, zog er sein Trikot aus, enthüllte eine Liebesbotschaft auf Türkisch auf seinem Shirt und ging auf die Knie. "Ja, Schatz. Wir sind jetzt schon paar Monate zusammen, eigentlich fast ein Jahr. Es war eine schöne Zeit", leitete Kruse ein und fuhr fort: "Ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus und falls du das lesen kannst, ich liebe dich und frage dich, ob du meine Frau werden willst."





Seinen Antrag rundete er mit "schönen Grüßen nach Deutschland" ab. Seine Freundin durfte, wie alle anderen Familien und Bekannten der Athleten, aufgrund der Corona-Pandemie keinen Kontakt zu Kruse haben. Ein Antrag vor Ort in Yokohama in einem vollen Stadion wäre sicherlich noch beeindruckender, aber auch so dürfte Kruses Aktion für seine Freundin unvergesslich sein. Wenig später wurde bekannt, dass sie "ja" gesagt hatte.