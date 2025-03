Die Spielvereinigung Schonnebeck führt weiterhin die Oberliga Niederrhein an. Gegen Ratingen gab es wieder einen Knappen Sieg mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

Die Spielvereinigung Schonnebeck marschiert weiter an der Spitze der Oberliga Niederrhein. Zum Auftakt des 25. Spieltags gab es einen 2:1-Erfolg gegen Germania Ratingen.

Zum Geburtstag von Trainer Dirk Tönnies sorgte Artur Golubytskij mit einem Doppelpack schon nach 20 Minuten für klare Verhältnisse. Dementsprechend zeigte sich Trainer Dirk Tönnies nach Abpfiff der Partie sehr zufrieden mit dem ersten Durchgang: „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt, verdient geführt und alles unter Kontrolle gehabt. Wir haben in der Phase dann verpasst, das dritte Tor zu machen. Wir hatten insgesamt einfach sehr gute Umschaltmomente und haben guten Fußball gespielt.“

Doch Ratingen gab sich nicht auf und sorgte mit einem schnellen Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit für ein richtig spannendes Spiel. Plötzlich hatte nämlich Ratingen die Oberhand: „Mit dem Gegentreffer zu Beginn der zweiten Hälfte ist das Spiel dann komplett gekippt. Wir haben keine Ruhe ins Spiel bekommen“, analysierte Tönnies die zweite Halbzeit.

Am Ende schafften es die Schwalben aber erneut, einen knappen Sieg über die Zeit zu bringen. Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Mülheim musste sich Schonnebeck zum Sieg „zittern“. Für Tönnies steht fest: „Dieses Spielglück verdient man sich. Die Mentalität, die wir momentan an den Tag legen, ist einfach großartig. Dieser absolute Wille ist in dieser Phase enorm wichtig. Es geht nicht mehr um schön spielen. In der Endphase heißt es jetzt, die Spiele zu gewinnen und unsere Mission, den Aufstieg, ins Ziel zu bringen.“

Durch den Sieg gegen Ratingen sind die Schwalben dem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Die Belohnung: „Die Jungs haben es sich verdient mit ein, zwei Bieren zu feiern.“

Bis zur endgültigen Aufstiegsfeier sind aber noch einige Spiele zu absolvieren. Doch neun Spieltage vor Schluss hat die Spielvereinigung mindestens fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger Velbert und St. Tönis. Weiter geht es für Schonnebeck am Sonntag, den 6. April. Anstoß beim FC Büderich ist um 15:30 Uhr.