Der SV Westfalia Rhynern muss nach einer starken Saison im Sommer einen neuen Coach finden. Trotz des guten Abschneidens trennen sich die Wege.

Der SV Westfalia Rhynern spielt eine starke Saison in der Oberliga Westfalen. Bis zum letzten Spieltag bestand noch die Hoffnung, dass der Aufstieg in die Regionalliga West klappen könnte.

Doch nach der Heimniederlage gegen die U21 des VfL Bochum ist der Abstand auf die ersten beiden Plätze zu groß geworden. Bochum und die SF Siegen scheinen zu konstant zu agieren, auch wenn die Tabelle durch die unterschiedliche Anzahl ausgetragener Spiele noch verzerrt ist.

Was aber feststeht: Nach einer erfolgreichen Saison wird Rhynern trotzdem im Sommer einen neuen Trainer suchen müssen. Denn die Westfalia und Trainer Alexander Bruchhage werden die auf eine Saison vereinbarte Zusammenarbeit nicht fortsetzen. „Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, den bestehenden Vertrag nicht zu verlängern. Diese Entscheidung wurde nach intensiven Gesprächen und in einem respektvollen Austausch getroffen“, erklärte der Sportliche Leiter, David Schmidt.

Dem scheidenden Coach wird "wertvolle" Arbeit attestiert, er habe maßgeblich geholfen, die Mannschaft zu entwickeln. Er sei verantwortlich, dass es nach einer schwachen Serie wieder in die Spitzengruppe ging.

„Wir möchten von Vereinsseite schon jetzt betonen, wie viel Freude die Zusammenarbeit gemacht hat und sicher noch bis zum Sommer machen wird“, ergänzt Schmidt.

Der Grund für die Trennung: Den Anforderungen des Vereins als Trainer der ersten Mannschaft, des Aushängeschilds der Fußball-Abteilung, den nächsten sportlichen Schritt einzuleiten und darüber hinaus auch noch die sportliche Entwicklung im Jugendleistungsbereich mitzufördern, ist mit zusätzlichem Mehraufwand verbunden, der offenbar für Bruchhage nicht mehr zu stemmen sei.

Daher kam man nun, zum Zeitpunkt, wo die neue Saison geplant wird, überein, die Trennung zu veröffentlichen. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.