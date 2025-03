Neue Entwicklungen bei der Spvg. Schonnebeck: Der Oberligist verliert einen weiteren jungen Top-Spieler. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Vor dem Saison-Endspurt in der Oberliga Niederrhein hat die Spvg. Schonnebeck Klarheit bei zwei weiteren Personalien geschaffen. Artur Golubytskyi wird den Verein im Sommer verlassen. Das 20 Jahre alte Talent wechselt zu Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga Nordost. Das teilte Schonnebeck an diesem Donnerstag mit.

Der 20-Jährige war vor zwei Jahren aus der U19 des VfL Bochum gekommen und hatte sich schnell im offensiven Mittelfeld der Spielvereinigung festgespielt. Zwölf Tore und 14 Vorlagen gelangen ihm in 58 Einsätzen. Es war damit zu rechnen, dass Schonnebeck den gebürtigen Ukrainer nicht halten kann - wie es schon bei den beiden weiteren Top-Talente Arne Wessels (wechselt zu Borussia Dortmund U23) und Conor Tönnies (Fortuna Düsseldorf U23) der Fall ist.

"Artur hat sich in seinen ersten beiden Senioren-Jahren gleich zu einem unumstrittenen Stammspieler und anschließend in kürzester Zeit zu einem absoluten Top-Oberligaspieler entwickelt", sagt Christian Leben, Sportlicher Leiter am Schetters Busch. "Sein unbändiger Einsatz und seine defensive Arbeit in vorderster Reihe gegen den Ball zeichnen ihn aus, obwohl er als Offensivspieler durchaus auch als Vorlagengeber und Torschütze zu glänzen weiß."

Und weiter: "Seine Entwicklung ist - wie bei Arne und Conor - größeren Klubs nicht verborgen geblieben, so dass auch er sich für eine Zukunft bei einem Profiverein entschieden hat. Für uns ist das sehr schade, aber für Artur persönlich ist das natürlich eine spannende Herausforderung, für die wir ihm viel Glück und Erfolg wünschen."

Nun hat Golubytskyi die Chance, sich mit dem Aufstieg aus Schonnebeck zu verabschieden. Derweil wird Tim Winking dem Klub erhalten bleiben - unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison. Der 30 Jahre alte Kapitän hat seinen Vertrag verlängert. Er war im Sommer 2023 vom 1. FC Bocholt ins Ruhrgebiet gewechselt.

"Winko bringt die notwendige Erfahrung für den Erfolg mit und macht uns als Team insgesamt stärker. Seitdem er bei uns ist, hat er dazu beigetragen, dass wir die Anzahl der Gegentore fast halbieren konnten. Im Spielaufbau löst er auch unter Druck immer wieder enge Situationen und spielt gerne öffnende Flugbälle, wodurch wir auch dort variabler geworden sind. Ich kann mich spontan nicht daran erinnern, dass er jemals mit einem Klub nicht im vorderen Drittel der Oberligatabelle gespielt hat", sagt Leben über den torgefährlichen Innenverteidiger.