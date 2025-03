Den Beginn einer neuen Ära - so nennt der ASC Dortmund seinen Führungswechsel. Die erste offizielle Amtshandlung des Habibovic-Nachfolgers Dennis Hübner folgte sogleich.

Erst im Winter war Marcel Pietryga vom Oberliga-Top-Team Westfalia Rhynern zum ambitionierten Westfalenligisten FC Brünninghausen gewechselt. Wider Erwarten überschlugen sich dort kurz nach seiner Ankunft die Ereignisse: Nach der Entlassung von Trainer Giovanni Schiattarella und dem sportlichem Leiter Reza Hassani traten die Spieler des FCB in einen Streik.

Bei Brünninghausen steht im Sommer daher erwartungsgemäß ein großer Umbruch an, auch Marcel Pietryga wird den Verein verlassen. Er kehrt in die Oberliga Westfalen zurück, wieder schließt er sich dort einem ambitionierten Top-Klub an.

Denn der ASC Dortmund spielt seit Jahren oben in der Oberliga mit, auch wenn der Aufstiegs-Zug in dieser Saison nach den jüngsten beiden Pleiten gegen die Sportfreunde Siegen und TuS Ennepetal wohl erstmal abgefahren ist. In der kommenden Saison starten die Aplerbecker einen erneuten Anlauf, die Kaderplanung läuft auf Hochtouren.

Chefcoach Marco Stiepermann gab bereits seine Zusage für die kommende Saison, zuletzt verlängerte auch Oberliga-Toptorjäger Maximilian Podehl sein Arbeitspapier. Mit Pietryga wurde nun ein Backup für Podehl verpflichtet, der mit seinen 1.92-Meter groß gewachsen ist, echte Neuner-Maße mitbringt.

"Mit Marcel gewinnen wir einen Stürmer, der unser Offensivspiel mit seiner Wucht, Präsenz und Abschlussqualität enorm bereichern wird", freut sich Dennis Hübner, der in die großen Fußstapfen vom sportlichen Leiter Samir Habibovic tritt.

Hübner hatte bereits bei der Vertragsverlängerung von Stiepermann und Podehl seine Finger im Spiel, bastelt nun am ASC-Kader für die kommende Oberliga-Spielzeit, um die Aplerbecker mal wieder für den Aufstiegskampf scharfzumachen.