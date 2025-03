Ex-RWE-Profi Felix Herzenbruch für Buchpreis nominiert

Felix Herzenbruch hat nach seiner Zeit als Profi-Fußballer ein Buch geschrieben. Es könnte ihm einen Preis einbringen.

Vier Landespokal-Siege und die Regionalliga-Meisterschaft mit Rot-Weiss Essen. Das sind die Titel, die Felix Herzenbruch in seiner Laufbahn als Profifußballer feiern konnte.

Womöglich kommt bald ein weiterer Titel hinzu, allerdings nicht auf dem Platz. Denn Herzenbruch hat ein Buch geschrieben, das nun auf der Shortlist für den "Lese-Kicker" steht. "55 Gründe Fußballprofi zu werden" lautet der Titel des im vergangenen April veröffentlichten Werks.

Der Lese-Kicker ist ein Wettbewerb des DFB, bei dem das beste Fußball-Kinder- und Jugendbuch des Jahres ausgezeichnet wird. Neben einer prominenten Jury werden auch 150 Schulklassen die Bücher der Shortlist lesen und bewerten.

Im Vorfeld stellen alle Shortlist-Kandidaten ihre Werke in einem deutschen Stadion der Kinder- und Jugendjury vor. Es finden bundesweit zehn Stadionlesungen statt, bevor am 6. Mai 2025 auf dem DFB-Campus in Frankfurt die Gewinnertitel gekürt werden.

Herzenbruch stellte sein Buch in der vergangenen Woche im Stadion an der Hafenstraße vor. Zwei Schulklassen lauschten dem angehenden Gesamtschul-Lehrer. "Herze hat das sehr kurzweilig für die Kids aufgezogen und wir drücken ihm alle Daumen für die Kür in Frankfurt", freute sich Tani Capitain, Geschäftsführer von Essener Chancen.

Bis Sommer 2023 stand Herzenbruch noch selbst in Essen auf dem Rasen. 112 Partien bestritt er Verteidiger für RWE, zuvor hatte er 117 Spiele für Rot-Weiß Oberhausen und 56 Einsätze für den SC Paderborn absolviert. Seit dem Ende seiner RWE-Zeit ist der 32-Jährige für die SSVg Velbert im Einsatz.

Und er stellte sein Buch fertig. "Das Buch möchte in erster Linie 55 Gründe nennen, warum es sich lohnt, diesen einzigartigen Beruf zu ergreifen", erklärte der für seinen Kampfgeist bekannte Defensivspezialist vor einigen Monaten im RS-Interview. "Im gleichen Zug wird das Leben eines Profis näher beleuchtet und somit ein Blick hinter die Kulissen gewährt. Klar ist allerdings auch, dass dieses Geschäft nicht nur sonnige Seiten hat. Auch auf diese wird im Buch eingegangen."