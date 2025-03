Führungswechsel beim ASC 09 Dortmund: Der Westfalen-Oberligist stellt sich an der Spitze seiner Fußballabteilung wie erwartet neu auf.

Eine Überraschung war es nicht, was sich auf der Mitgliederversammlung des ASC 09 Dortmund am Montagabend ereignete: nämlich ein Führungswechsel. Schon länger war klar, dass Fußball-Abteilungsleiter Michael Linke und Stellvertreter Samir Habibovic, zugleich Sportlicher Leiter der Aplerbecker, nach vielen Jahren ihre Ämter abgeben werden.

Und auch die Nachfolge-Kandidaten standen schon fest. Die Vereinsmitglieder wählten David Adams einstimmig zum neuen Fußball-Chef und Daminik Altfeld zu seinem Stellvertreter. Die Geschäfte von Habibovic als Sportlicher Leiter übernimmt, wie bereits bekannt, Dennis Hübner. Er war bereits in die Kaderplanung eingebunden und an den Vertragsverlängerungen von Trainer Marco Stiepermann und Top-Torjäger Maximilian Podehl beteiligt.

Die neue Führungsspitze kennt den Verein bestens - "Das Duo hat ASC-09-Blut in den Adern und die DNA des Klubs in den Genen", schrieben die Dortmunder in einer Mitteilung. Denn der 30 Jahre alte Adams verbrachte ab dem sechsten Lebensjahr beinahe seine gesamte aktive Zeit beim ASC. Der 37-jährige Altfeld stand lange als Torhüter zwischen den Pfosten des Oberliga-Teams.

Sie werden von Mirko Martic und Sebastian Schrage unterstützt, die zu stellvertretenden Geschäftsführers gewählt wurden. Christoph Prinz rückt in den erweiterten Vorstand. Dazu kommen drei Alteingesessene, die bereits im Vorstand aktiv waren. Michael Prinz übernimmt die Aufgaben des 1. Geschäftsführers, Reinhard Walter und Thomas Schulte wirken im erweiterten Vorstand mit.

Vom neuen Fußball-Chef gab es zunächst ein großes Lob für die scheidenden Funktionäre Linke und Habibovic. "Was Michael und Samir in all den Jahren für den ASC 09 geleistet haben, kann man gar nicht genug würdigen." Mit Blick auf die Zukunft fügte Adams an: "Wir werden mit dem neuen Führungsteam unseren eigenen Weg finden müssen. Aber ich kann versprechen, dass wir alles daransetzen werden, den ASC 09 auf Erfolgskurs zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln."