Die SpVgg Erkenschwick plant die neue Saison und hat einen weiteren Zugang vermeldet. Es ist ein Stürmer, der die Oberliga Westfalen bereits kennt.

Die laufende Saison biegt allmählich auf die Zielgerade ein, da laufen die Planungen für die kommende Spielzeit vielerorts bereits auf Hochtouren. Auch bei der SpVgg Erkenschwick ist das der Fall. Den Klassenerhalt haben die Schwicker, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen, aber ein komfortables Polster nach unten haben, zwar noch nicht sicher.

Dennoch verpflichten die "Schwicker" bereits munter. Am Montag vermeldeten sie den vierten Zugang für die neue Saison. Es handelt sich um Elmar Skrijelj. Der 22 Jahre alte Stürmer kommt vom Liga-Rivalen TuS Bövinghausen, der vor dem Aus steht und zuletzt schon nicht mehr antrat.

Für das Tabellenschlusslicht erzielte Skrijelj in dieser Saison fünf Tore in 22 Einsätzen. Dazu kommen vier Vorlagen. Zuvor verbrachte der 1,90 Meter große Angreifer jeweils zwei Jahre bei Westfalia Rhynern (drei Tore in 26 Einsätzen) und bei Rot Weiss Ahlen, das damals noch in der Regionalliga West spielte (sieben Einsätze, kein Tor).

"Ich hatte einen sehr guten und frühen Kontakt mit Toni Kotziampassis", begründet der gebürtige Dortmunder seine Zusage an Erkenschwick. "Wir haben mehrfach gesprochen und er hat mich mit seinem sportlichen Plan überzeugt, hierherzukommen. Ich freue mich darauf, im Stadion vor den Fans zu spielen und hoffentlich viele Tore mit ihnen zu bejubeln." Seine größten Stärken seien "das Ballfestmachen und der Abschluss vor dem Tor".

Vor Skrijelj gab die Spielvereinigung bereits bekannt, dass Michael West im Sommer an den Stimberg wechselt. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom ASC Dortmund. Dazu sicherte sich Erkenschwick die Dienste von zwei Talenten: Es handelt sich um Amin Bouchra aus dem Nachwuchs des Hombrucher SV und Oumar Keita von der SG Suderwich.

Und auch an der Seitenlinie wird sich etwas tun. Es steht bereits fest, dass der langjährige Trainer Magnus Niemöller im Sommer aufhört. Nassir Malyar übernimmt seinen Posten.