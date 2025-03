Die SSVg Velbert steckt noch mitten in der Saison in der Oberliga Niederrhein. Zwei Spieler haben ihre Verträge für die kommende Spielzeit nun verlängert.

Die Saison der SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein ist noch längst nicht vorbei. Augenblicklich gehören sie noch zu dem kleinen Kreis an Mannschaften, die um den Aufstieg in die Regionalliga West mitspielen können. Aber abseits davon, in welcher Liga die Velberter in der kommenden Spielzeit an den Start gehen, hat die SSVg am Samstag (22. März) zwei Personalentscheidungen getroffen.

Zum einen bleibt Luis Plath dem Oberligisten erhalten. Der 19-jährige Torwart war vor der Saison aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen nach Velbert gewechselt. Bislang ist er hinter Marcel Lenz und Cem Ural die Nummer drei im Velberter Kasten. Die Verantwortlichen sehen in ihm aber eine gute Perspektive. Deshalb wurde sein Vertrag auch bis 2027 verlängert.

„Luis zeigte sich vom ersten Tag an sehr engagiert in der Zusammenarbeit mit unserem Torwarttrainer. Seine Entwicklung ist beeindruckend – das hat er beispielsweise auch im Rückrundenspiel beim VfB Hilden unter Beweis gestellt. Da war der Wunsch nach einer Vertragsverlängerung natürlich groß. Wir freuen uns sehr über seine Zusage“, sagte Michael Kirschner, Sportleiter der SSVg. Beim 1:1 in Hilden absolvierte Platz sein bislang einziges Saisonspiel.

Ein paar mehr auf dem Buckel hat da Außenverteidiger Reo Yoshida. Der 24-Jährige war vor der Saison vom 1. FC Viersen nach Velbert gewechselt und hat sich seitdem zum Dauerbrenner entwickelt. In 22 Ligaspielen stand er bislang von Anfang an auf dem Platz. In der zweiten Runde des Niederrheinpokals gelang ihm beim 5:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler sein bislang einziges Saisontor.

„Reo hat sich durch Leistung und Charakter hohe Wertschätzung im Team erarbeitet. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der in jedem Training und Spiel Vollgas gibt“, erklärte Kirschner.

SSVg Velbert mit ersten Neuzugängen

Daneben hat der Oberligist am Samstag auch die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt.

Zum einen wechselt mit Baran Seker ein bei RWE und RWO ausgebildeter Rechtsaußen und - verteidiger innerhalb Velberts. Der 20-Jährige spielte in dieser Saison bislang beim TVD und hatte sich dort einen Stammplatz erarbeitet.

Zum anderen wird Leon Jonah Lepper nun bei der SSVg auf Torejagd gehen. Der 22-jährige Flügelspieler kommt vom Liga-Konkurrenten FC Büderich und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Beim FC kam er bislang - Stand 22. März - auf 17 Torbeteiligungen in 17 Einsätzen. In der Büdericher Aufstiegssaison 2022/23 erzielte er elf Tore und legte zehn vor.

„Leon ist ein pfeilschneller, torgefährlicher Flügelspieler mit großem Entwicklungspotenzial“, so Präsident Oliver Kuhn zur Verpflichtung. „Wir freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“