Die Sportfreunde Siegen befinden sich in der Oberliga Westfalen weiter auf Aufstiegskurs. Das 4:0 gegen Rheine war bereits das 15 Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.

Die Erfolgsserie der Sportfreunde Siegen scheint kaum mehr zu stoppen zu sein. Sogar bei der 0:1-Niederlage im Halbfinale des Westfalenpokals hatten sie ja eine mehr als ordentliche Leistung geboten.

Von diesem kleinen Rückschlag ließen sie sich in der Oberliga Westfalen aber nicht aus dem Konzept bringen. Beim 4:0 (2:0) gegen Eintracht Rheine am Samstagabend feierte das Team von Trainer Throsten Nehrbauer das 15. Liga-Spiel in Folge ohne Niederlage. Jubes Mba Tibah Ticha brachte die Hausherren vor knapp 2000 Zuschauern früh in Führung (9.). Andre Dej legte vor der Pause nach (40.), ehe Georfios Mavroudis (50.) und Jannik Krämer (85.) für den Endstand sorgten.

„Rheine ist eine gute Mannschaft, wir haben uns das Spiel tatsächlich ein wenig schwieriger vorgestellt. Sie stehen nicht ohne Grund so weit oben in der Auswärtstabelle. Heute haben wir es sehr souverän gespielt. Dabei hat uns das 1:0 natürlich in die Karten gespielt. Trotz einer gewissen geistigen und körperlichen Müdigkeit sind wir konsequent geblieben und haben es souverän runtergespielt. Ich bin sehr froh, dass wir die drei Punkte heute geholt haben – die waren nicht zuletzt aufgrund der Niederlage Rhynerns sehr wichtig“, sagte Nehrbauer.

Dadurch dass Westfalia Rhynern – ebenfalls am Samstag – mit 0:3 gegen den VfL Bochum II verlor, festigte Siegen den zweiten Platz. Bei drei Spielen weniger, beträgt der Rückstand auf den VfL nun acht Punkte. Nicht ohne Grund schielen die Sportfreunde nun in der letzten Saisonphase in Richtung Regionalliga. „Wenn wir so weiter arbeiten, können wir noch sehr viel erreichen“, sagte Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde nach dem Spiel.

Am kommenden Wochenende haben die Sportfreunde Siegen spielfrei.

So spielten sie:

Siegen: Klußmann, Krumm, Mavroudis (61. Krämer), Kader (84. Scheld), Kyere (69. Hodroj), Güclü (61. Schardt), Dej, Ticha, Nabesaka, Oubeyapwa, Mayer (76. Filipzik)

Rheine: Pieper, van den Berg (46. Kosthorst), Ehler (78. Wittenbernds), Petruschka, Wald, Gündogan (60. Fejza), Maßmann (35. Niehus), Wanner, Meyer (60. Bauer), Heger, Kerelaj

Tore: 1:0 Ticha (9.), 2:0 Dej (40.), Mavroudis (50.), Krämer (85.)

Schiedsrichter: Niklas Erkeling

Zuschauer: 1920