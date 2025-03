Der ASC 09 Dortmund und die SG Wattenscheid stellen sich personell bereits für die kommende Saison auf. Beide Vereine haben wichtige Vertragsverlängerungen getätigt.

Nach der 0:4-Pleite im Topspiel gegen die Sportfreunde Siegen am vergangenen Wochenende deutet vieles daraufhin, dass der ASC 09 Dortmund die zwölfte Saison in Folge in der Oberliga Westfalen spielen wird. Nun gaben die Dortmunder eine wichtige Personalentscheidung bekannt.

Trotz höherklassiger Angebote bleibt Toptorjäger Maximilian Podehl für eine weitere Saison in Aplerbeck, teilte der Verein am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Der 27-Jährige geht damit in seine zehnte Spielzeit beim ASC und bleibt "das Gesicht der Mannschaft", die im kommenden Jahr erneut die Regionalliga in Angriff nehmen möchte.

Mit 153 Toren in 217 Oberliga-Spielen zählt Podehl zu den treffsichersten Stürmern der Oberliga Westfalen. In der laufenden Saison führt er mit 23 Treffern in 22 Spielen nicht nur die Torschützenliste an, sondern glänzt mit sieben Assists auch als Vorbereiter. Doch nicht nur als Torjäger, sondern auch als Kapitän und Führungsspieler ist er für die Dortmunder unverzichtbar.

Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09, freut sich über den Verbleib des Leistungsträgers: "Dass Maxi verlängert hat, ist für uns ein riesiges Zeichen! Er ist nicht nur unser Kapitän und unser bester Torjäger, sondern das Gesicht dieses Vereins. Er übernimmt Verantwortung, führt die Mannschaft – auf und neben dem Platz – und geht immer mit Leistung voran. Dass ein Spieler seiner Qualität und mit seinen Möglichkeiten sich erneut für den ASC entscheidet, zeigt, welchen Stellenwert dieser Verein für ihn hat. Wir sind unglaublich stolz, dass er bleibt."

Podehl sagt zu seiner Verlängerung: "Der ASC 09 ist für mich mehr als nur ein Verein – er ist meine fußballerische Heimat. Ich fühle mich hier unglaublich wohl, das Umfeld, die Mannschaft – all das passt einfach. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich den nächsten Schritt gehe. Aber für mich war klar: Ich hätte den ASC nur verlassen, wenn ein wirklich herausragendes Angebot aus einer höheren Liga gekommen wäre. Ich freue mich darauf, mit dem Team auch im nächsten Jahr wieder anzugreifen."

Im Winter vom ASC gekommen - Wattenscheid bindet Torhüter Mroß

Wenige Tage nach dem Transfer von Angreifer Finn Wortmann hat die SG Wattenscheid 09 bei einer weiteren Personalie für Klarheit gesorgt.

Stammkeeper Joshua Mroß, der im Januar 2025 vom Ligakonkurrenten ASC 09 Dortmund an die Lohrheide wechselte und in den bisherigen sieben Meisterschaftsspielen das Tor hütete, hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

Der 28-Jährige erklärt die Gründe für die Ausweitung seines Arbeitspapiers: "Ich habe Lust auf Wattenscheid 09 und freue mich auch in Zukunft, die Wattenscheider Farben repräsentieren zu dürfen. Die frühe Verlängerung zeigt das beidseitige Vertrauen zwischen den Vereinsverantwortlichen und mir. Wir alle möchten erfolgreichen Fußball spielen und haben Lust auf eine geile Saison und ich bin optimistisch, dass wir diese auch spielen werden."

Für den Vorstandsvorsitzenden der Wattenscheider, Ertan Ilce, war es "überragend, dass Josh nicht gepokert, sondern ganz schnell seine Zusage zur Vertragsverlängerung gegeben hat. Ich empfinde es zusätzlich als bemerkenswert, dass er auch die Wichtigkeit der Planungssicherheit für den Verein gesehen hat. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass Josh auch in der nächsten Saison das 09-Trikot tragen wird."