Spitzenreiter VfL Bochum II hat den Knaller gegen Westfalia Rhynern vor der Brust. Zuvor wurden die ersten drei Zugänge eingetütet.

Die erste Saison der neu geschaffenen U21 des VfL Bochum läuft unheimlich konstant. Drei Niederlagen nach 24 Begegnungen, die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher führt die Tabelle der Oberliga Westfalen an und liegt klar auf Kurs Regionalliga-Aufstieg.

Daher planen die Verantwortlichen auch bereits über den Sommer hinaus, wenn es in der vierten Liga gegen Teams wie Rot-Weiß Oberhausen oder Fortuna Köln gehen kann.

Drei Zugänge und ein Abgang sind bereits klar. Während Torwart Niklas Lübcke die Bochumer verlassen wird, haben zwei neue Keeper unterschreiben. Benjamin Bußmann und Jeremias Heufken schließen sich im Sommer dem Butscher-Team an.

Der 20-jährige Bussmann kommt von BW Königsdorf aus der Mittelrheinliga. Dort stand er in der laufenden Saison 16 Mal auf dem Feld, kassierte 18 Gegentore.

Der 18-jährige Heufken wird aus der eigenen U19 hochgezogen. Seit 2015 gehört er dem VfL-Talentwerk an. Für das defensive Mittelfeld hat der VfL Bochum II Vahidin Turudija verpflichtet.

Der 19-Jährige wechselt vom Niederrhein-Oberligisten VfB Homberg an die Castroper Straße. 22 Spiele, zehn Tore, das ist die starke Bilanz des Talents der Homberger, der nun den nächsten Schritt beim VfL gehen will. „Wir freuen uns, dass sich Vahidin trotz zahlreicher Anfragen für uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen echten Allrounder, der auch als defensiver Spieler stets Torgefahr ausstrahlt", freut sich Max Kogel, der sportliche Leiter des Bochumer Übergangsbereichs, über den Transfer.

Zuvor hat die U21 am Wochenende ein entscheidendes Spiel vor der Brust. Denn es geht am Samstag (16 Uhr) gegen Westfalia Rhynern, den Tabellendritten. Rhynern hat zwar zwölf Zähler Rückstand auf den VfL, aber auch zwei Partien weniger ausgetragen. Gewinnen sie gegen den VfL, dann wären es nur neun Zähler und zwei Partien in der Hinterhand, da könnte der Aufstiegskampf noch einmal eng werden für die Bochumer.

Das Hinspiel gewann der VfL mit 5:2. Und während die U21 den eventuellen Regionalliga-Kader plant, freut sich die erfolgreiche U19 des VfL, dass mit Darnell Keumo ein weiterer Akteur für die Nationalelf nominiert wurde. Er bestreitet in Spanien mit der U18-Nationalelf zwei Freundschaftsspiele. Am 20. März geht’s gegen Österreich und am 23. März gegen die Niederlande.