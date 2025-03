Die SpVgg Erkenschwick konnte in der Oberliga Westfalen auch im siebten Spiel in Serie nicht gewinnen. Damit bleibt es eng im Abstiegskampf.

In der Oberliga Westfalen standen am Mittwochabend zwei Nachholspiele auf dem Programm. Der SC Verl II spielte gegen die SpVgg Erkenschwick und Rot Weiss Ahlen empfing TuS Ennepetal.

Zwei Partien, die im Zeichen der unteren Tabellenhälfte standen. Denn der SC Verl wird kaum noch in den Aufstiegskampf eingreifen können, die drei anderen Teams müssen den Blick nach unten richten.

Wobei Ahlen (zwölf Punkte) und Ennepetal (zehn Zähler) sich schon ordentlich anstellen müssen, sollten sie noch einmal in Abstiegsgefahr geraten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass mit Bövinghausen quasi ein Absteiger feststeht und nur noch ein weiterer Absteiger gesucht wird.

Der könnte theoretisch Erkenschwick heißen, denn die SpVgg konnte zuletzt sechsmal nicht gewinnen und stand vor dem Spiel in Verl nur vier Punkte vor dem Vorletzten Concordia Wiemelhausen.

Ein Befreiungsschlag gelang Erkenschwick in Verl allerdings nicht, obwohl es gut begann. Denn Arda Nebi brachte den Traditionsverein mit seinem elften Saisontor bereits früh in Führung. Doch lange hielt das 1:0 nicht, fünf Minuten nach dem Gästetreffer glich Lian Vega Zambrano für die Hausherren aus. Bei dem 1:1 blieb es bis zum Ende. Erkenschwick liegt nun fünf Zähler plus das bessere Torverhältnis vor Wiemelhausen.

Für Erkenschwick geht es am Sonntag (23. März, 15:15 Uhr) gegen den SV Lippstadt weiter, Verl trifft zu Hause (16 Uhr) auf den Letzten aus Bövinghausen.

Im zweiten Spiel des Abends trennten sich Ahlen und der TuS Ennepetal mit 1:1. Emanuel De Lemos brachte die Gastgeber nach 58 Minuten in Führung, doch Ennepetal konnte durch einen von Ben Binyamin verwandelten Foulelfmeter 13 Minuten vor dem Ende ausgleichen.

Weiter geht es für Ahlen am Samstag (22. März, 15 Uhr) bei der U23 des SC Preußen Münster. Ennepetal spielt am Sonntag (23. März, 15:30 Uhr) gegen den ASC Dortmund.