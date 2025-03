Das Teilnehmerfeld der Oberliga Westfalen könnte zur neuen Saison erneut anwachsen. Ein Drittligist plant, eine zweite Mannschaft anzumelden.

Die Eingliederung der zweiten Mannschaft des VfL Bochum in die Oberliga Westfalen sorgte im vergangenen Frühling für riesigen Wirbel. Rund ein Jahr nach dem Start der damaligen Diskussionen zeichnet sich neuer Wirbel am Horizont ab: Denn auch Arminia Bielefeld möchte wieder eine U21 an den Start bringen - ebenfalls in der Oberliga Westfalen.

Und die Pläne sind konkret, schon in der neuen Spielzeit wollen die Bielefelder zum Teilnehmerfeld gehören. Einen entsprechenden Antrag hat der Drittligist beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) bereits gestellt. Das geht aus einer Mail hervor, die der Verband an die Klubs der Oberliga versendet hat und die RS vorliegt.

Weiter heißt es, dass die FLVW-Verantwortlichen an diesem Mittwochabend in einer Videokonferenz den Austausch mit den Klubs suchen und ihre Sichtweisen mitteilen wollen. Dass parallel zu diesem Termin fünf Oberliga-Teams im Einsatz sind - unter anderem spielen die Sportfreunde Siegen im Westfalenpokal passenderweise gegen Bielefeld - zeugt nicht unbedingt von Feingefühl.

Beschlossen ist die Teilnahme der Arminia an der kommenden Oberliga-Saison aber noch nicht. Die Entscheidung obliegt dem FLVW-Präsidium. Auf Anfrage verweist der Verband auf Paragraph 39, Absatz drei der Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV).

In diesem heißt es, dass neu in den Verband aufgenommene Vereine und wiederaufgenommene Vereine "in der Regel der untersten Klasse ihres Kreises zugeteilt werden". Das Präsidium entscheide nach Anhörung des zuständigen Kreisvorstandes und des Verbandsfußballausschusses.

Insofern verwunderte es, dass der VfL Bochum mit seiner über viele Jahre abgemeldeten Mannschaft in der Oberliga starten durfte. Einen Einspruch der Vereine lehnte der Verband ab, das Verbandssportgericht entschied zugunsten des VfL.

Dank dieses Präzedenzfalls dürfte der Weg für eine Bielefelder U21 frei sein. Wie heftig der Wiederstand der anderen Klubs ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Für Begeisterungsstürme dürfte es kaum sorgen, wenn eine weitere finanzstarke, teils mit Profis bestückte Mannschaft hinzu stößt.

Und das Teilnehmerfeld der Oberliga Westfalen würde auf 20 Mannschaften anwachsen. Um in den kommenden Jahren wieder die Sollstärke von 18 Teams zu erreichen, müsste es zusätzliche Abstiegsplätze geben - ein Nachteil für die weiteren Oberligisten.

Arminia Bielefeld hatte bereits bis zum Ende der Saison 2017/18 eine zweite Mannschaft unterhalten, die in der Oberliga Westfalen spielte. Die Abmeldung erfolgte aus finanziellen Gründen. Sieben Jahre später steht Bielefeld II vor der Rückkehr. "Ich bin ein klarer Befürworter einer U21, weil der Sprung von der A-Jugend direkt zu uns nicht immer einfach ist. Darum ist so eine Zwischen-Mannschaft extrem hilfreich und wichtig", sagte Trainer Mitch Kniat vor einiger Zeit der Neuen Westfälischen.