Die Spielvereinigung Schonnebeck führt aktuell die Tabelle der Oberliga Niederrhein an. Nun gab der Fünftligist zwei Vertragsverlängerungen bekannt.

Doppelpack für die Zukunft: Thorben Kern und Robin Brandner verlängerten ihre Verträge bis zum 30. Juni 2027 am Schetters Busch!

Damit hält Spielvereinigung Schonnebeck zwei absolute Leistungsträger langfristig: Kerns und Brandners Kontrakte sind sowohl für die Ober- als auch Regionalliga gültig.

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schonnebecker, sagte zur Verlängerung: "Es freut mich wirklich sehr, dass sich Robin und Thorben sogar über die nächste Saison hinaus zur Spielvereinigung bekennen. Es beweist sowohl ihre Loyalität zum Verein als auch, dass sie sich bei uns sehr wohlfühlen. Sie haben sich im Laufe dieser Saison nochmal gesteigert und zu Top-Leistungsträgern entwickelt, und das auf für sie ursprünglich eher ungewohnten Positionen auf der linken Außenbahn und der Innenverteidigung. Beide verkörpern für mich zudem den familiären Charme unseres Vereins, sind im Umfeld beliebt, nach den Heimspielen immer nahbar und für jedermann ansprechbar."

Kern absolvierte im Mai 2022 sein erstes Spiel für die Schwalben und kommt mittlerweile auf 98 Pflichtspieleinsätze, in denen er an sechs Treffern direkt beteiligt war. Brandner kam im Sommer 2021 an den Schetters Busch und bringt es bereits auf 128 Einsätze, in denen er mit über 50 Torbeteiligungen immer wieder für Gefahr sorgte. In der aktuellen Saison spielte er größtenteils auf der linken Außenbahn.

Nach Kapitän Matthias Bloch sind das zwei weitere wichtige Signale für die Schonnebecker Kaderplanung. Denn bekanntlich werden die Ausnahmespieler Arne Wessels und Conor Tönnies die Essener nach der laufenden Saison verlassen. Wessels schließt sich Borussia Dortmund II an und Tönnies wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf.

Bis es soweit ist, will das Duo natürlich die Schonnebecker in die Regionalliga schießen. Elf Spieltage vor Schluss gilt es einen Drei-Punkte-Vorsprung ins (Regionalliga-) Ziel zu bringen.