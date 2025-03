Die SG Wattenscheid untermauert die Ambitionen der Zukunft mit dem Transfer, der in diesen Tagen gelang.

Die SG Wattenscheid wird in dieser Saison den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen packen. Der Abstand auf die beiden Abstiegsplätze ist groß, daher kann nun schon die kommende Saison geplant werden.

Dann hat die SGW neben der Tradition auch das umgebaute Lohrheide-Stadion als Argument, wenn Zugänge für die Wattenscheider begeistert werden sollen.

Mit dem neuen Wohnzimmer soll es auch sportlich wieder bergauf gehen, ein erster Schritt wurde mit den Zugang geschafft, der nun bei der SGW unterschrieben hat.

Denn die SG Wattenscheid 09 hat sich für den Sommer mit dem 25-jährigen Angreifer und Kapitän der SpVgg Erkenschwick, Finn Wortmann, auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Wortmann spielte insgesamt fünf Spielzeiten für die Spielvereinigung und stieg 2023 mit ihr in die Oberliga Westfalen auf. In der Oberliga Westfalen gelangen ihm bisher 30 Scorerpunkte in 49 Einsätzen (19 Tore und 11 Torvorlagen).

Dementsprechend glücklich sind die Wttenscheider Verantwortlichen Richard Weber und Ertan Ilce über die Verpflichtung von Wortmann: „Mit Finn bekommen wir einen schnellen, zielstrebigen und abschlussstarken Offensivspieler, der sowohl im Außensturm als auch im Sturmzentrum für Torgefahr sorgen wird. Seine Torbeteiligungsquote in knapp 50 Oberligaspielen spricht für sich. Neben seinen sportlichen Qualitäten verkörpert er positive Charaktereigenschaften wie Einsatzbereitschaft, Mentalität und Siegeswillen. In unseren Gesprächen haben wir schnell gespürt, dass er richtig Bock auf die SGW hat“, sagt Weber.

Wattenscheids Vorstandsvorsitzender Ilce ergänzt: „Wir sind sehr glücklich, dass sich Finn sehr schnell und voller Überzeugung zu einem Wechsel zur SG 09 entschieden hat. So ein Spiertyp, wie ihn Finn verkörpert, ist unheimlich wichtig für uns und wir werden sehr viel Freude an ihm und seiner Spielweise haben.“

Das möchte er nun mit Taten untermauern. Nach seiner Vertragsunterschrift betonte er: "Die SG Wattenscheid 09 möchte perspektivisch wieder nach oben und ich möchte bei diesem Projekt mithelfen. Ich freue mich sehr darauf, im neuen Lohrheidestadion für 09 zu spielen und die vielen Zuschauer zu begeistern. Ich versuche immer, alles auf dem Platz zu lassen und 100 Prozent für meine Mannschaft zu kämpfen. Für mich gibt es nach dem Abpfiff nichts Schöneres, als drei Punkte mit den Anhängern zu feiern und während des Spiels die Emotionen von den Rängen aufzusaugen.“