Der VfB Homberg spielt in der Oberliga Niederrhein um den Aufstieg mit. Jetzt patzten die Duisburger gegen Niederwenigern - der Abstand auf den Tabellenführer wächst.

Bis zur 65. Minute führte der VfB Homberg am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 2:0 gegen den Tabellensechzehnten SF Niederwenigern. Doch der Abstiegskandidat schaffte es, das Spiel noch auszugleichen. Am Ende trennen sich die Oberligisten mit 2:2. Für den VfB Homberg ein enttäuschendes Ergebnis.

Denn alles sah nach einem Auswärtssieg aus. Die Duisburger führten zur Halbzeit mit 1:0 durch den Treffer von Florian Berisha (12'). Kurz nach Wiederanpfiff konnte dann Vahidin Turudija, der u.a. beim BVB und beim MSV Duisburg Junioren-Bundesliga gespielt hat, auf 2:0 erhöhen (48') und die Weichen auf Auswärtssieg stellen. Doch die Sportfreunde Niederwenigern hatten etwas dagegen.

In der 65. Minute erzielte Marc Fabian Rapka den Anschluss zum 1:2 und gab seiner Mannschaft nochmal Aufschwung. Nachdem die Sportfreunde aber durch eine Gelb-Rote Karte (84') in Unterzahl gerieten, schien das Spiel entschieden. Doch Dario Schumacher schockte die Gäste aus Homberg dann in der 90. Spielminute, indem er einen direkten Freistoß verwandelte und somit zum 2:2-Endstand traf.

Der sportliche Leiter des VFB, Frank Hildebrandt, spricht von einer durchwachsenen Partie. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht wirklich gut gespielt. In der zweiten Hälfte war es dann besser. Nach dem 2:0 sah es dann so aus, als wenn wir das routiniert über die Bühne bringen, aber nur bis zum 2:1. Das Spiel war sehr hektisch."

"Wir halten sie dann auch mit dem verschossenen Elfmeter im Spiel und dann ist es am Ende natürlich Pech mit dem Freistoßtor, aber den hat er auch echt gut geschossen. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Niederlage, auch wenn es keine ist", sagt Hildebrandt zum Patzer gegen Niederwenigern.

Noch elf Spiele sind es in der Oberliga Niederrhein bis zum Saisonende. Für den VfB Homberg also noch mögliche 33 Punkte, um den Traum vom Aufstieg zu erreichen. Sieben Punkte Rückstand sind es auf den Tabellenführer SpVg Schonnebeck, die am 23. Spieltag einen souveränen 4:1-Sieg gegen den TSV Meerbusch einfahren konnten.

Rein rechnerisch also noch alles drin für die Gelb-Schwarzen. Der 58-jährige Hildebrandt, der schon seit 2010 im Verein ist, schätzt die Chancen auf den Aufstieg folgendermaßen ein: "Es ist jetzt ein Marathon, den wir bewältigen müssen. Viele Punkte dürfen wir nicht mehr liegen lassen, aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn wir am Ende nicht aufsteigen. Je mehr man über den Aufstieg redet, desto mehr Druck ist auch da. Deswegen lassen wir es jetzt so laufen."

Kaderplanung schon weit fortgeschritten

Die Kaderplanung läuft, wie bei fast allen, beim VfB auf Hochtouren. Schon knapp 14 Vertragsverlängerungen konnten laut Hildebrandt erzielt werden. Darunter sind unter anderem Kapitän Justin Walker und die Innenverteidiger Felix Hohmann und Lukas Melvin Meyer.

Hildebrandt zur weiteren Kaderplanung: "Zu Transfers von externen Spielern können wir noch nichts verkünden. Wir führen natürlich Gespräche, aber wollen erst etwas bekanntgeben, wenn die Unterschrift trocken ist", erklärt der sportliche Leiter zu möglichen Neuzugängen.