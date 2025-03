Am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfing die SpVg Schonnebeck den TSV Meerbusch. Der Tabellenführer konnte 4:1 gewinnen und damit St. Tönis' Patzer ausnutzen und die Tabellenführung ausbauen.

Mit 4:1 gewann die Spielvereinigung Schonnebeck am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein gegen die Gäste vom TSV Meerbusch. Mit diesem Sieg stehen die Essener nun bei 51 Punkten auf Platz eins. Drei Punkte trennen sie vom Verfolger St. Tönis, vier Zähler sind es bis zum Dritten SSVg Velbert.

Besonders auffällig war an diesem Sonntag wieder einmal der Torjäger Arne Wessels. Dieser konnte einen Hattrick erzielen (15', 25', 51') und trug somit maßgeblich zum Heimerfolg der Schwalben bei. Den vierten Treffer konnte Conor David Tönnies in der 63. Minute erzielen.

Trainer der Essener vom Schetters Busch ist Dirk Tönnies. Dieser zeigte sich nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zufrieden: "Wir haben ein tolles Oberligaspiel mit vielen Torraumszenen und viel Tempo gesehen. Wir sind dann sehr effektiv und nach dem vierten Tor war das Spiel entschieden. Danach standen wir sehr gut und haben es souverän runtergespielt."

Konstanz als Schlüssel zu Erfolg

Es sind jetzt noch elf Spiele in dieser Spielzeit zu gehen. Noch 33 Punkte, die die Mannschaften sammeln können. Um den Trend, den die Schwalben gerade fahren, auch weiter durchzuziehen und am Ende der Saison Meister zu werden, braucht es laut Tönnies vor allem Konstanz.

"Wir haben einen großen Schritt gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass wir hungrig bleiben und von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen ab jetzt jedes Spiel wie ein Endspiel angehen. Jetzt wird entschieden, welche Mannschaft die größte Konstanz an den Tag legt. Wir haben uns einen kleinen Puffer erarbeitet und den wollen wir auch nutzen, um die anderen unter Druck zu setzen", sagt Tönnies zur anstehenden Schlussphase der Saison.

Die größten Konkurrenten sind laut Trainer Tönnies St. Tönis, die SSVg Velbert und der VfB Homberg. All diese Vereine haben noch realistische Chancen auf einen Aufstieg in die Regionalliga.

"Tönis ist extrem gut in die Rückrunde gestartet und hat jetzt den ersten Dämpfer bekommen, da muss man schauen, wie sie darauf reagieren. Velbert wird immer dabei sein, weil die Mannschaft einfach eine zu hohe Qualität hat. Auch den VfB Homberg sehe ich noch in der Verlosung", blickt Tönnies auf die anderen Aufstiegsaspiranten. Schonnebeck muss in der Oberliga Niederrhein nun beim Mülheimer FC 97 antreten (21.03., 20 Uhr). Auch wenn die Mülheimer nur den 14. Platz belegen, hat der MFC eine gewisse Heimstärke vorzuweisen. Alle Saisonsiege wurden auf heimischen Boden erspielt.