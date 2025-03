Die SG Wattenscheid 09 hat sich durch einen Elfmeter-Doppelpack mit 3:2 gegen den TuS Ennepetal durchgesetzt. Cheftrainer Christopher Pache sprach von einer Willensleistung.

Zwei Halbzeiten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Die SG Wattenscheid 09 hat den TuS Ennepetal in einem packenden Oberliga-Spiel mit 3:2 (0:1) bezwungen. Dabei präsentierte der Traditionsklub zunächst die wahrscheinlich schwächsten 45 Minuten der Saison, wirkte kurz nach dem Seitenwechsel aber plötzlich wie ausgewechselt und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand.

„Wir haben das Spiel verdient gezogen. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. In der Phase, in der wir stecken, muss man nach einem 0:2-Rückstand erstmal so viel Mentalität auf den Platz legen“, lobte 09-Cheftrainer Christopher Pache die Willensleistung seiner Elf.

An drei Punkte war bis zum Anbruch des letzten Spieldrittels allerdings überhaupt nicht zu denken. Besonders vor dem Kabinengang verschlampte die SGW einen Pass nach dem anderen, leistete sich teils desaströse Ballverluste und lud den Gegner regelrecht zum Fußballspielen ein.

Die Liste der Kritikpunkte war lang: „Wir haben nicht wirklich Zugriff gefunden – weder im Angriffsverhalten noch auf die zweiten Bälle. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, waren immer zu weit weg und zu zögerlich. Die Agilität und Energie hat mir gefehlt“, bemängelte Pache.

Folgerichtig gingen die Gäste in Führung, Ben Binyamin traf zum 1:0 (14.). Dass Christoph Van der Heusen in Halbzeit zwei nachlegte (48.), war wie ein plötzlicher Weckruf für die SGW. Pache forderte mehr Dynamik, um den Gegner unter Druck zu setzen und ließ sein Team „an der langen Leine Vollgas-Fußball spielen“ – mit Erfolg.

Erst verkürzte Deniz Duran (60.) auf 1:2, daraufhin kam die Leichtigkeit und Energie der „Nullneuner“ zurück. Schließlich drehte Doppelpacker Robert Nnaji die Partie mit zwei Foulelfmetern zum 3:2 (68. / 83.) und verwandelte die Berliner Straße in ein Tollhaus.

SG Wattenscheid 09: Mroß - Kaminski (46. Seltana), Kacmaz, Gabriel, Pasche (55. Sarli) - Renke, Tunga - Buckmaier (46. Duran), Firat (87. Sindermann), El Mansoury (67. Yesilova) - Nnaji Mroß - Kaminski (46. Seltana), Kacmaz, Gabriel, Pasche (55. Sarli) - Renke, Tunga - Buckmaier (46. Duran), Firat (87. Sindermann), El Mansoury (67. Yesilova) - Nnaji TuS Ennepetal: Weusthoff - El Youbari (36. Maluze), Bimpeh, Lötters (80. Polk), Gallus, Hupka (79. Tollas) - Van Der Heusen, Müller (57. Shabani), Goles - Binyamin, Vaitkevicius Schiedsrichter: Jonas Fischbach Tore: 0:1 Binyamin (14.), 0:2 Van Der Heusen (48.), 1:2 Duran (60.), 2:2 Nnaji (68. / FE). 3:2 Nnaji (83. / FE) Zuschauer: 430

Der zweite Strafstoß sorgte allerdings für ordentlich Diskussionen. Wattenscheids Tarik Seltana kam beim Versuch, den aus seinem Tor eilenden Marvin Westheuff zu umkurven, im Strafraum zu Fall. Dass der Schiedsrichter ohne zu zögern auf den Punkt zeigte, ließ den Keeper, der keinen Kontakt spürte, explodieren.

„Wenn er sich so aufregt, dann ist es nichts“, verteidigte ihn TuS Trainer Sebastian Westerhoff. „Er hat schon das eine oder andere Foul gespielt. Dann akzeptiert er das und versucht den anschließenden Elfmeter zu halten. Aber wenn sich unser Torwart so aufregt, dann ist es ein Indiz dafür, dass das gar nichts war. Das ist schade und entscheidet das Spiel", sagte der Coach, der ein Unentschieden für das gerechte Endergebnis hielt.

Glück brachte an diesem Abend auch kein prominenter Zuschauer am Spielfeldrand: Christopher Antwi-Adjei, Profi des FC Schalke 04 und in der zweiten Liga an diesem Wochenende selbst noch vor dem Tor erfolgreich, schaute sich das spannende Duell in Wattenscheid an. Seine Brüder, Christian und Stanley Antwi-Adjei, spielen beide beim TuS. Bevor der S04 den Flügelflitzer unter Vertrag nahm, hielt er sich übergangsweise sogar selbst noch bei der Westerhoff-Truppe fit.

Das nächste Pflichtspiel der Ennepetaler könnte „Jimmy“ bereits am Mittwoch sehen, wenn es auswärts zu Rot Weiss Ahlen geht (19. März, 19:30 Uhr) geht. Die SG Wattenscheid 09 tritt erst kommenden Sonntag bei der SpVgg Vreden an (23. März, 15 Uhr).