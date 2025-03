Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat nach einem neuen Cheftrainer ab dem 1. Juli 2025 auch einen neuen Assistenten gefunden.

Nachdem am Donnerstag (13. März 2025) Dennis Czayka als neuer Cheftrainer des ETB Schwarz-Weiß Essen für die Saison 2025/26 vorgestellt wurde, hat der Oberligist nun dessen zukünftigen Assistenten präsentiert. Dieser arbeitet aktuell im Trainerteam eines U17-Bundesligisten.

Die Rede ist von Joel Kaworsky. Der gebürtige Duisburger ist 30 Jahre alt und arbeitet in der Firma seines Vaters. Als Spieler war Kaworsky unter anderem für den SV Sonsbeck und SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv.

Nach diversen Verletzungen musste er aber mit nur 26 Jahren seine aktive Karriere beenden. Zurzeit gehört er dem U17-Trainerteam des TSV Meerbusch an, dessen Mannschaft in der U17-DFB-Nachwuchs-Bundesliga spielt. In der Hinrunde war er Trainer der Meerbuscher U23-Mannschaft (Bezirksliga), aber die weiten Auswärtsfahrten der U17 ließen eine Doppelfunktion als Trainer nicht zu.

Kaworsky sagt über seinen Wechsel an den Uhlenkrug: "Ich freue mich wahnsinnig darauf, Teil der ETB-Familie zu werden. Die Anfrage aus Essen war eine große Ehre für mich. Der ETB hat eine riesige Tradition und ist kein typischer Oberligist. Eine große Aufgabe für uns wird sein, den Uhlenkrug wieder zum Brennen zu bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich zu 100 Prozent mit den Werten des Vereins und des Umfelds identifiziert. Die Zuschauer sollen einfach wieder Lust bekommen zum Uhlenkrug zu gehen, ihre Zeit dort zu verbringen und die Mannschaft zu unterstützen. Ich glaube es liegt mir, eine Mannschaft auch mitzuformen und das Umfeld mitzunehmen."

Weiter sagt er: "Mein großer Dank geht an Karl Weiß und Günther Oberholz, die mir vom ersten Gespräch an klar gemacht haben, dass ich in dem neuen Konstrukt eine gute und wichtige Rolle einnehmen soll. Es ist mir wichtig, dass ich den ETB, mit seiner Historie, seinem tollen Stadion und seiner Wucht, mit weiterentwickeln kann. Mit 30 Jahren ist das ein Privileg, das nicht jeder bekommt. Ich denke, dass wir mit dem neuen Trainerteam optimal aufgestellt sind und den Verein hoffentlich in eine sehr erfolgreiche Spur bringen werden. Ich werde alles für den ETB geben."