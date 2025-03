Die Sportfreunde Siegen haben ihren zweiten Platz in der Oberliga Westfalen mit einem 4:0-Sieg gegen den ASC 09 Dortmund gefestigt. Nun folgt ein Highlight-Spiel und ein anstrengender April.

Die Sportfreunde Siegen konnten ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen nochmals unterstreichen. Beim ASC 09 Dortmund gewannen die Siegerländer mit 4:0 und bauen somit ihren Vorsprung weiter aus.

Nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel hatte Siegen im Urlaubsguru Waldstadion einiges gutzumachen. Nach nur 17 Minuten führten sie bereits mit 2:0 und setzten mit zwei weiteren Treffern im zweiten Durchgang noch einen drauf.

Dabei nutzten sie jeweils Unachtsamkeiten der Gastgeber aus und schlugen gnadenlos zu. "Wir haben mit den ersten beiden Torchancen eiskalt die Tore gemacht. Da war der Matchplan für uns natürlich astrein und das Spiel ist so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärte der zufriedene Siegen-Trainer Thorsten Nehrbauer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

"Wir haben das hinten heraus souverän runtergespielt. Das Ergebnis ist vielleicht eins, zwei Tore zu hoch, aber unter dem Strich haben die Jungs das clever gemacht. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", fügte er hinzu.

Schon vor der Partie standen die Siegerländer vor dem ASC auf Rang zwei und können sich nun auf ein Fünf-Punkte-Polster auf die Aplerbecker verlassen. Zudem haben sie drei Spiele weniger bestritten, was im April allerdings für sieben Oberliga-Partien sorgt. Ein straffes Programm.

Trotz des Polsters möchte sich Nehrbauer in den Nachholspielen nicht darauf ausruhen: "Das nimmt in keinster Weise Druck weg, weil wir wissen, was wir für eine harte Aufgabe vor der Brust haben. Das war uns bewusst."

Im Kern geht es dabei vor allem um die Fitness der Akteure. Dabei ist vor allem der bis dato verletzungsfreie Kader essenziell: "Wir gucken, dass wir das trainingstechnisch hinbekommen und dass alle 25 Leute fit sind, weil sonst kannst du das nicht schaffen. Der Sieg heute war extrem wichtig, weil wir mit dem ASC einen großen Konkurrenten ein bisschen auf Abstand halten können."

Highlight unter der Woche

Vor dem schwierigen April steht in der kommenden Woche allerdings zunächst ein echtes Highlight an. Im Halbfinale des Westfalenpokals treffen die Sportfreunde auf Drittligist Arminia Bielefeld.

Nehrbauer erklärt, wie er seine Mannschaft auf das Duell vorbereitet: "Wir gehen in der Vorbereitung so ran, wie bei jedem anderen Spiel. Wir haben aber auch die Situation, dass es natürlich was Besonderes ist. Wir wollen das einfach genießen, um etwas anderes geht es gar nicht." Anstoß für das Halbfinale gegen Bielefeld ist am 19.03. um 19:00 Uhr in Siegen.